Klara söker Socionomkonsult till uppdrag i Borås
Klara D AB / Socialsekreterarjobb / Borås
2026-01-23
Klara söker
för kunds räkning en erfaren Socionomkonsult till uppdrag inom Barn och Unga myndighetsutövning. Tidsperiod snarast möjligt till och med sommaren 2026 eller när uppdraget är slutfört. Uppdraget kan utföras på deltid eller enligt timanställning. Vi söker dig med Svensk Socionomexamen och flera års erfarenhet i yrket. Gällande uppdrag för Klara Socionom jobbar du som egen fakturerande företagare.
Borås
Publiceringsdatum 2026-01-23
Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter för socionomer gällande uppdragets affärsområde och kundkrav. För samtliga uppdrag är körkort till manuell växlad bil ett krav.Kvalifikationer
Krav på dokumenterad erfarenhet av utredningsarbete inom myndighetsutövning Barn och Unga. Erfarenhet av arbete med vårdnadsöverflytt är meriterande. Ska ha god förmåga till professionellt bemötande, samverkan med berörda aktörer samt erfarenhet av att hantera komplexa ärenden. Goda referenser erfordras.Dina personliga egenskaper
I din roll som Socionomkonsult är det viktigt att du arbetar självständigt och uppskattar ett omväxlande och utmanande uppdrag. Vi ser att du är lyhörd, positiv, lösningsfokuserad och har förmågan att anpassa dig till nya arbetsmiljöer.
Klara är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som varit verksamt sedan 1994 och är idag en av Nordens ledande leverantör av socionomer och legitimerade sjuksköterskor. Visionen är att arbeta med kompetenta medarbetare gällande fackkunskap, erfarenhet och professionell service. Klara Socionombemanning är upphandlade med ett flertal kommuner i hela Sverige och vi ser att behovet av Socionomer ökar. Klara bidrar till att göra världen lite bättre en människa i taget!Så ansöker du
Välkommen med din ansökan!
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Omfattning: Detta är ett deltidsjobb.
Arbetsgivare: Klara D AB
Klara D Sköterska Kontakt
Marie-Louise Carlsson marie-louise.carlsson@klarakompetens.se +46 72 961 10 82 Jobbnummer
9702309