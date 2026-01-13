Klara söker sjuksköterskor till uppdrag inom medicinsk slutenvård!
2026-01-13
Klara söker
Drivs du av ett högt patientflöde och snabba kliniska bedömningar, och älskar när ingen dag är den andra lik. Då kommer du att passa in i vårt team, där vi erbjuder uppdrag inom medicinsk slutenvård. Vi ser att du har en förmåga att prioritera och agera under tryck. Att du trivs med att arbeta i en intensiv klinisk miljö med korta beslutsvägar och hög medicinsk kompetens. Vi matchar din passion med ett uppdrag som verkligen utmanar och stimulerar.
Publicering sdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser i verksamheterna.
Dina arbetsuppgifter kan omfatta: * Bedömningar och uppföljningar av patienter. * Läkemedelshantering och delegeringar * Dokumentation och samordning med övrig personal * Rådgivning och stöd till omsorgspersonal * Akuta insatser vid behovKvalifikationer
Sjuksköterskeexamen med minst 2 års relevant yrkeserfarenhet, skall vara i närtid med goda referenser. Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift. Sköterska som kan arbeta en längre period prioriteras, men även kortare insatser är av intresse. Trivs med att arbeta självständigt och patientfokuserat, hos Klara får du frihet under ansvar samt möjlighet till variation. Du blir en del av ett engagerat team som värdesätter din kompetens och ditt bidrag.Dina personliga egenskaper
Som person är du flexibel, lösnings orienterad och initiativtagande. Du är trygg i din profession och har ett patientfokuserat arbetssätt. Vi ser att du bidrar med din goda vård och omsorg samt ditt trevliga bemötande till alla du möter i ditt dagliga arbete.
Om arbetsgivaren
På Klara får du en arbetsgivare som är både lyhörd och stabil, och som erbjuder frihet, omväxling och utveckling i din roll som sjuksköterska. Vi erbjuder: * Konkurrenskraftig lön * Kollektivavtal och tjänstepension (ITP) * Friskvårdsbidrag * Rekryteringsbonus * Flexibilitet - möjlighet att välja längd på uppdragen. * Stöd från engagerade konsultchefer och kollegor. Klara är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag inom vård och omsorg. Vi är en del av Ambea-koncernen, Nordens största privata vårdbolag, tillsammans med Vardaga och Nytida.Så ansöker du
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag.
Har frågor om den utannonserade tjänsten är du välkommen att kontakta oss.
På vår hemsida www.klarakompetens.se/lediga-uppdrag/
presenterar vi alla våra lediga uppdrag.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
