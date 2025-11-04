Klara söker sjuksköterskor till Borås med omnejd
2025-11-04
Klara söker
erfarna sjuksköterskor! Bli en del av Klaras team!
Vi söker konsulter för både snabba pass och lite längre uppdrag!
Klara söker engagerade och flexibla sjuksköterskor - känner du igen dig?
Välkommen att kontakta oss!
Borås
Publicerad 2025-11-04

Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss gör du skillnad! Du ansvarar för omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser i verksamheterna. Dina arbetsuppgifter kan omfatta: * Bedömningar och uppföljningar av patienter. * Läkemedelshantering och delegeringar * Dokumentation och samordning med övrig personal * Rådgivning och stöd till omsorgspersonal *Kvalifikationer
Är legitimerad sjuksköterska med minst 2 års erfarenhet. * Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift * Är trygg i din yrkesroll. * Erfarenhet av kommunal sjukvård är meriterande.Dina personliga egenskaper
Som person är du flexibel, lösningsorienterad och initiativtagande. Vi ser att du bidrar med din goda vård och omsorg samt ditt trevliga bemötande till alla du möter i ditt dagliga arbete.
Om arbetsgivaren
Klara är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag.
Det innebär bland annat att vi tillämpar kollektivavtal, att vi har ansvarsförsäkring,
att vi följer etiska regler och allmänna leveransvillkor och att vi har en fastställd jämställdhetsplan.
Vi vill vara en trygg och lyhörd arbetsgivare för dig som värderar frihet, omväxling och spännande utmaningar i din roll som sjuksköterska.
Det betyder i klartext fungerande rutiner men också värme, gemenskap, kompetensutveckling och omtanke.
Vården behöver vår kompetens - på flera sätt.Så ansöker du
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag.
Har frågor om den utannonserade tjänsten är du välkommen att kontakta oss.
På vår hemsida www.klarakompetens.se/lediga-uppdrag/
presenterar vi alla våra lediga uppdrag.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
löpande Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Klara D AB
Klara D Sköterska

Kontakt
Ulrika Nyström
ulrika.nystrom@klarakompetens.se
0768-94 97 08
