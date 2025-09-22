Klara söker sjuksköterska till privat äldreboende
2025-09-22
Klara söker
sjuksköterska till uppdrag på Vardagas äldreboende Myran i Östersund.
Start 6/10 och ca en månad framöver, med ev förlängning (längst t o m 260131).
Vardagar, heltid, arbetstid kl. 7-16.
Välkommen med din ansökan!
Ort
ÖstersundPubliceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterskor inom äldreomsorgen. Journalsystem Viva.Kvalifikationer
Sjuksköterskeexamen med minst 2 års yrkeserfarenhet.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Som bemanningssjuksköterska hos Klara får du chansen att bredda din kompetens, få nya erfarenheter och utvidga ditt kontaktnät. Som person är du flexibel, lösningsorienterad och initiativtagande.
Du är trygg i din profession och har ett patientfokuserat arbetssätt.
Om arbetsgivaren
Klara är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag.
Det innebär bland annat att vi tillämpar kollektivavtal, att vi har ansvarsförsäkring,
att vi följer etiska regler och allmänna leveransvillkor och att vi har en fastställd jämställdhetsplan. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och rekryteringsbonus.
Vi vill vara en trygg och lyhörd arbetsgivare för dig som värderar frihet, omväxling och spännande utmaningar i din roll som sjuksköterska.
Det betyder i klartext fungerande rutiner men också värme, gemenskap, kompetensutveckling och omtanke.
Vården behöver vår kompetens - på flera sätt.Så ansöker du
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag.
Har frågor om den utannonserade tjänsten är du välkommen att kontakta oss.
På vår hemsida www.klarakompetens.se/lediga-uppdrag/
presenterar vi alla våra lediga uppdrag.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Ersättning
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8076". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klara D AB
(org.nr 556578-0847), https://www.klarakompetens.se/ Arbetsplats
Klara D Sköterska Kontakt
Ulrika Nyström ulrika.nystrom@klarakompetens.se Jobbnummer
9519188