Klara Södra Söker Erfaren Och Passionerad Rektor!
Klara Gymnasium Kunskap AB / Pedagogchefsjobb / Stockholm
2025-09-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
, Sollentuna
, Västerås
, Linköping
, Karlstad
eller i hela Sverige
Det här är KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm Södra
KLARA Södra är vår skola som cirka 700 elever har valt som sitt gymnasium. Skolan är belägen vid Norra Hammarbyhamnen, endast några minuters promenad från Skanstull. I skolans närhet finns andra gymnasieskolor som vi har ett nära samarbete med i vissa verksamhetsfrågor. Tillsammans utgör vi Campus Södermalm. KLARA Södra har under flera år uppvisat god måluppfyllelse och resultat i kvalitetsmätningar. Vi är en inkluderande skola med cirka 50 medarbetare med en tydlig internationell profil. Genom kollegialt lärande och en samlad undervisningskvalitet skapar vi en miljö där lärare leder och motiverar elever mot vidare studier. KLARA Södra värnar om en skolkultur och en arbetsplats präglad av gemenskap, trivsel och ett demokratiskt förhållningssätt. Vi rustar elever med kunskap och drivkraft att göra kloka val var för sig och sin omvärld. Vi är en skola att längta till.
Skolan erbjuder fyra program som är EK, NA, SA och TE. Två biträdande rektorer arbetar verksamhetsnära tillsammans med personal och elever. Därtill finns ett elevhälsoteam som består av skolsköterska, kurator, specialpedagoger samt studie- och yrkesvägledare, som arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att stötta våra elever. KLARA Södra har mycket att erbjuda och här finns utrymme att både främja och utveckla vårt arbete med att utbilda framtidens generationer.
Om tjänsten
Vi erbjuder en rektorstjänst med stort ansvar och goda möjligheter att påverka och bygga vidare vår skola både strategiskt och verksamhetsnära. Genom vårt samarbete på Campus Södermalm förväntas du som rektor att kunna samverka både internt och externt i frågor som sträcker sig bortom den direkta skolverksamheten. Uppdraget som rektor på KLARA Södra är utvecklande och det innebär att rektor i rollen som pedagogisk ledare får möjlighet, med stöd av en stor organisation och etablerat varumärke, leda verksamheten och tillsammans med personal och elever skapa ett klimat som främjar kvalitet och gör skoltiden både meningsfull och utmanande. Att vara rektor på KLARA Södra innebär att ha en genuin passion för vårt utbildningsuppdrag, förmåga att driva flera parallella processer och en stark vilja att göra verklig skillnad för våra elever.
Som rektor på KLARA Södra har du det övergripande ansvaret för skolans operativa verksamhet. Det innebär att vår rektor ansvarar för elever, medarbetare, ekonomi, arbetsmiljö, skolutveckling och etableringsfrågor. Till hjälp finns Skolchef och ett utvecklat rektorsnätverk över hela Sverige. Du har även nära stöd från en central stab i frågor som rör kvalitet, HR, juridik, marknad och ekonomi. Vi på KLARA Teoretiska Gymnasium, som är en del av AcadeMedia, tror starkt på att skapa rätt förutsättningar för våra medarbetare. Det är nyckeln till vår framgång. Hos oss erbjuds du kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy, samt intern och extern professionsutveckling. Du omfattas självklart av kollektivavtalade förmåner och försäkringar, och erbjuds friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning samt personalrabatter.
Din profil
Vi söker dig som har förmågan att locka fram det bästa hos både medarbetare och elever, och som vill fortsätta utveckla KLARA Södra till det självklara gymnasievalet för framtida elever. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att leda och driva initiativ som stärker skolans attraktionskraft och pedagogiska utveckling, särskilt i frågor som rör kvalitet och undervisning.
Att bedriva skola innebär att tempot tidvis är högt, det förutsätter att du har förmåga att planera och prioritera din tid utifrån verksamhetens och elevernas bästa. Du strävar efter att nå resultat och vågar utmana och pröva nya vägar. Du förväntas vara intresserad av din omgivning, duktig på att skapa och underhålla relationer med lärare, elever och vårdnadshavare men också andra parter utanför den direkta skolan. Vi söker ingen förvaltare, utan en rektor med driv och och passion för utbildningsuppdraget.
För att lyckas i rollen som rektor på KLARA Södra är det avgörande att du är trygg, närvarande och har god samarbetsförmåga att få medarbetare att växa i sin yrkesroll. Du kan fatta svåra beslut på både strategisk och verksamhetsnära nivå och kan leda och driva flera processer samtidigt. Vi ser det som ett krav att du har flerårig erfarenhet av rektorsuppdraget samt en slutförd rektorsutbildning. Det är meriterande om du har arbetat inom gymnasieverksamhet och friskola sedan tidigare.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar sex månaders provanställning och önskar ha vår nya rektor på plats i december, men tillträde sker enligt överenskommelse.
Ansökan
Urval och intervjuer sker löpande. Vi ser gärna att du skickar in din ansökan omgående då tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen som är den 17 oktober. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta skolchef Heléne Schön (helene.schon@academedia.se
). Har du frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR Partner Emil Eriksson (emil.eriksson@academedia.se
).
Vi ser fram emot din ansökan!
