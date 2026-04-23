Klara sjuksköterska erbjuder sommaruppdrag v.28-31 i Uppsala
2026-04-23
Klara söker
för kunds räkning, en erfaren och engagerad sjuksköterska till ett sommaruppdrag på ett trevligt privat vård- och omsorgsboende. Tidsperiod v.28-31.
Att arbeta inom bemanning erbjuder dig en fantastisk möjlighet att bidra med din unika kompetens. I din roll kommer du att ge den omsorg och professionella behandling som alla vårdtagare förtjänar. Ditt kunnande och din empati kommer att vara ovärderliga tillgångar i det dagliga arbetet. Ta chansen att vara en del av vårt team och ansök redan idag.
Vi ser fram emot att få arbeta tillsammans med dig!
Ort
Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga sjuksköterska uppgifter inom vård- och omsorgsboendenKvalifikationer
Sjuksköterskeexamen med minst 2 års relevant yrkeserfarenhet, skall vara i närtid med goda referenser. Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift. Sköterska som kan arbeta en längre period prioriteras, men även kortare insatser är av intresse.Dina personliga egenskaper
Som person är du flexibel, lösningsorienterad och initiativtagande. Vi ser att du bidrar med din goda vård och omsorg samt ditt trevliga bemötande till alla du möter i ditt dagliga arbete.
Om arbetsgivaren
Klara är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag.
Det innebär bland annat att vi tillämpar kollektivavtal, att vi har ansvarsförsäkring,
att vi följer etiska regler och allmänna leveransvillkor och att vi har en fastställd jämställdhetsplan. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och rekryteringsbonus.
Vi vill vara en trygg och lyhörd arbetsgivare för dig som värderar frihet, omväxling och spännande utmaningar i din roll som sjuksköterska.
Det betyder i klartext fungerande rutiner men också värme, gemenskap, kompetensutveckling och omtanke.
Vården behöver vår kompetens - på flera sätt.Så ansöker du
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag.
Har frågor om den utannonserade tjänsten är du välkommen att kontakta oss.
På vår hemsida www.klarakompetens.se/lediga-uppdrag/
presenterar vi alla våra lediga uppdrag.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Tillsättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Klara D AB
(org.nr 556578-0847), https://klarakompetens.se/
Nohabgatan 12a (visa karta
)
461 53 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Klara Kontakt
Marie-Louise Carlsson marie-louise.carlsson@klarakompetens.se +46 72 961 10 82 Jobbnummer
9872170