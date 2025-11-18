Klara Gymnasium Vallgatan söker timvikarie i tyska
Klara Gymnasium Kunskap AB / Gymnasielärarjobb / Göteborg Visa alla gymnasielärarjobb i Göteborg
2025-11-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Klara Gymnasium Kunskap AB i Göteborg
, Karlstad
, Linköping
, Malmö
, Västerås
eller i hela Sverige
Det här är Klara Teoretiska Gymnasium Vallgatan
Klara teoretiska gymnasium Vallgatan startade 2013 och erbjuder de högskoleförberedande programmen, SA, EK och NA. Vi är en fristående skola centralt belägen vid Kungsportsplatsen och vi har i dagsläget ca 350 elever och en mycket kompetent, engagerad personalgrupp som alltid strävar efter utveckling och skrattar mycket på jobbet. Vi jobbar med FNs globala mål och deltar i flera Erasmusprojekt.
Det här söker vi:
• Timvikarie i tyska som kan komma in vid behov och köra steg 1-4 på gymnasiet
Du som person är strukturerad, relationell och jobbar hårt för att eleverna ska lyckas. För att vi ska trivas tillsammans tror vi att du är lösningsorienterad och självständig. Du är gladlynt, positiv/relationell och stannar gärna till hos både elever och kollegor för lite småprat.
Oavsett tjänst hos oss värdesätter vi att du är målinriktad, har en god pedagogisk förmåga och kan inspirera och engagera våra elever. Du finner glädje i att arbeta med härliga elever från världens alla hörn med olika förkunskaper.
Det här erbjuder vi dig
Tim- eller projektanställning utifrån överenskommelse.
Intresserad?
Om den här tjänsten låter som något för dig ansök gärna så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Vi har redan tagit ställning till hur vi vill bedriva rekrytering och därför undanbeder vi oss tydligt kontakt med bemanningsfirmor och rekryterare.
Vid frågor kring tjänsten eller processen, kontakta rektor Suah Nilsson på suah.nilsson@klaragymnasium.se
eller admin Monica Antonino på monica.antonino@klaragymnasium.se
Sveriges lärares ombud nås på patrik.larsson@klaragymnasium.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Klara Gymnasium Kunskap AB
(org.nr 556630-3938) Arbetsplats
Klara Teoretiska Gymnasium Jobbnummer
9609691