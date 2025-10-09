Klara gymnasium Östra söker lärare i matematik!
Att arbeta som lärare på Klara Teoretiska Gymnasium innebär att vara en del av en skola som verkligen ser och sätter eleven i centrum. Vi kallar det "edyoucation" - ett tillvägagångssätt som fokuserar på teoretisk kunskap och på att utveckla elevernas personliga färdigheter, sociala kompetens och emotionella intelligens. Som lärare hos oss får du möjlighet att vara en nyckelspelare i den här utvecklingen, där din insats bidrar till att motivera och inspirera eleverna att nå sin fulla potential.
Klara gymnasium Östra i Stockholm är en fristående gymnasieskola belägen vid Gärdet som har ca 650 elever LÅ25/26 och ca 40 medarbetare. Skolan startade 2012 och har tre högskoleförberedande program Ekonomi-, Samhälls- och Naturprogrammet. Vi är en mångkulturell skola och vi får elever från hela Stockholmsområdet med olika skolbakgrund.
Det här söker vi
Vi söker dig som är utbildad/legitimerad lärare i matematik, gärna i kombination med annat ämne. Tjänsten är deltid på 30%, men vi är öppna för möjligheter till en större tjänst. Skriv i din ansökan hur stor tjänst du skulle vara intresserad av.
På KLARA är vi övertygade om att en trygg, peppande och direkt kommunikation är grunden för en positiv lärmiljö. Vi tror också att ditt arbete inte bara handlar om att förmedla kunskap, utan om att hjälpa varje elev att navigera i livet med självförtroende och ansvar. Här coachar du eleverna att klara sina studier och motiverar dem till vad framtiden har att erbjuda. Du ska vara intresserad av att arbeta i en mångkulturell miljö och du har erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga elever och att arbeta språkutvecklande.
Du kommer bl.a. ingå i ett programlag samt ämneslag och har därför gärna ett intresse av att arbeta i team med att bidra till det kollegiala lärandet. Mentorskap kan komma att ingå i uppdraget.
Det här erbjuder vi dig
Att vara en del av vårt team innebär också att du får arbeta i en miljö som prioriterar både din och elevernas utveckling. Vi erbjuder en trygg och stöttande arbetsmiljö där dina idéer och din kreativitet värderas högt.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Intresserad?
Om den här tjänsten låter som något för dig, ansök gärna så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 30% som inleds med provanställning om 6 månader, med goda möjligheter till en utökad tjänstgöringsgrad. Vi erbjuder ferietjänst.
Tillträdet
Har du frågor kring tjänsten eller processen kontaktar du:
• Sondes Mejaddam, biträdande rektor, mejladress: sondes.mejaddam@klaragymnasium.se
. Telefonnummer: 076-1112610
Varmt välkommen med din ansökan!
