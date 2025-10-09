Klara erbjuder uppdrag på anpassad grundskola
2025-10-09
Klara söker
sjuksköterska till anpassad grundskola i Göteborg. Uppdraget är på är en gemytlig liten skola för elever med stora behov.
Omfattningen är 10 %, varannan måndag.
Period: Vårterminen 2026
Erfarenheten från anpassad grundskola är önskvärt.
Vi ser fram emot att få arbeta tillsammans med dig, välkommen med din ansökan.
Göteborg
Publiceringsdatum 2025-10-09
Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga uppgifter för skolsköterska inom grundskolan.Kvalifikationer
Vidareutbildning krävs, distriktsköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterska. Erfarenhet från uppdrag som skolsköterska i anpassad grundskola är meriterande. Kunskap i journalsystemet PMO är önskvärt.Dina personliga egenskaper
Som person är du flexibel, lösningsorienterad och initiativtagande. Vi ser att du bidrar med din goda vård och omsorg samt ditt trevliga bemötande till alla du möter i ditt dagliga arbete.
Om arbetsgivaren
Klara är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag.
Det innebär bland annat att vi tillämpar kollektivavtal, att vi har ansvarsförsäkring,
att vi följer etiska regler och allmänna leveransvillkor och att vi har en fastställd jämställdhetsplan. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och rekryteringsbonus.
Vi vill vara en trygg och lyhörd arbetsgivare för dig som värderar frihet, omväxling och spännande utmaningar i din roll som sjuksköterska.
Det betyder i klartext fungerande rutiner men också värme, gemenskap, kompetensutveckling och omtanke.
Så ansöker du
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag.
Har frågor om den utannonserade tjänsten är du välkommen att kontakta oss.
På vår hemsida www.klarakompetens.se/lediga-uppdrag/
presenterar vi alla våra lediga uppdrag.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
