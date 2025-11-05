Klara Bemanning erbjuder uppdrag i Kungälv
2025-11-05
Klara söker
erfarna sjuksköterskor! Bli en del av Klaras team! Hos Klara får du inte bara ett meningsfullt jobb - du får också tjänstepension enligt ITP-avtalet.
Klara söker engagerade och flexibla sjuksköterskor - känner du igen dig? Välkommen att kontakta oss!
Ort
KungälvPubliceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss gör du skillnad! Du ansvarar för omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser i verksamheterna. Dina arbetsuppgifter kan omfatta: * Bedömningar och uppföljningar av patienter. * Läkemedelshantering och delegeringar * Dokumentation och samordning med övrig personal * Rådgivning och stöd till omsorgspersonal * Sedvanlig förekommande uppgifter på en vårdavdelning.Kvalifikationer
Är legitimerad sjuksköterska med minst 2 års erfarenhet. * Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift * Är trygg i din yrkesroll. * Trivs med att arbeta självständigt och patientfokuserat Hos Klara får du frihet under ansvar, möjlighet att arbeta i längre uppdrag för kontinuitet eller kortare för variation. Oavsett vad du väljer blir du en del av ett engagerat team som värdesätter din kompetens och ditt bidrag.Dina personliga egenskaper
Som person är du flexibel, lösningsorienterad och initiativtagande. Vi ser att du bidrar med din goda vård och omsorg samt ditt trevliga bemötande till alla du möter i ditt dagliga arbete.
Om arbetsgivaren
Klara är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag.
Det innebär bland annat att vi tillämpar kollektivavtal, att vi har ansvarsförsäkring,
att vi följer etiska regler och allmänna leveransvillkor och att vi har en fastställd jämställdhetsplan. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och rekryteringsbonus.
Vi vill vara en trygg och lyhörd arbetsgivare för dig som värderar frihet, omväxling och spännande utmaningar i din roll som sjuksköterska.
Det betyder i klartext fungerande rutiner men också värme, gemenskap, kompetensutveckling och omtanke.
Vården behöver vår kompetens - på flera sätt.Så ansöker du
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag.
Har frågor om den utannonserade tjänsten är du välkommen att kontakta oss.
På vår hemsida www.klarakompetens.se/lediga-uppdrag/
presenterar vi alla våra lediga uppdrag.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Tillsättning
löpande Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8083". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klara D AB
(org.nr 556578-0847), https://www.klarakompetens.se/ Arbetsplats
Klara D Sköterska Kontakt
Ulrika Nyström ulrika.nystrom@klarakompetens.se 0768-94 97 08 Jobbnummer
9589105