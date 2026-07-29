Klar med sommarjobbet? Ta klivet in i industrin!
Montico HR Partner AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Värnamo Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Värnamo
2026-07-29
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Värnamo
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
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Är du klar med sommarjobbet och funderar på vad nästa steg blir? Kanske vill du testa på industrin och få chansen att lära dig ett yrke från grunden?
Just nu söker vi flera maskinoperatörer till ett industriföretag i Lagan. Du blir anställd av Montico och arbetar som konsult ute hos kunden, med goda möjligheter att på sikt bli erbjuden en anställning direkt hos företaget.
Det här är en tjänst för dig som vill jobba, lära dig nya saker och vara en del av ett team där man hjälps åt. Tidigare erfarenhet är ett plus, men det viktigaste för oss är din inställning och vilja att utvecklas.
Bra att veta:
Arbetsort: Lagan
Arbetstid: 2-skift
Start enligt överenskommelse
Inhyrning via Montico med goda chanser till anställning hos kund
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag. Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att arbeta med:
• Övervakning och skötsel av maskiner i produktionen
• Enklare kvalitetskontroller
• Materialhantering
• Felsökning och mindre justeringar av maskiner
• Att bidra till ordning och reda på arbetsplatsen
Vi söker dig som
• Är pålitlig och kommer i tid
• Har en positiv inställning och vill lära dig
• Trivs med att arbeta tillsammans med andra
• Är ansvarstagande och noggrann
• Inte är rädd för att ta i när det behövs
• Vill ha ett långsiktigt arbete och utvecklas inom industrin Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico HR Partner AB
(org.nr 556580-6741), https://www.montico.se
Vislandavägen 11 (visa karta
)
341 38 LJUNGBY Arbetsplats
Montico Kontakt
Christin Bengtsson christin.bengtsson@montico.se +46 372 75 99 55 Jobbnummer
10015316