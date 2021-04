Kjell & Company söker säljare med servicekänsla och teknikintres - Kjell & Co Elektronik AB - Säljarjobb i Norrköping

Prenumerera på nya jobb hos Kjell & Co Elektronik AB

Kjell & Co Elektronik AB / Säljarjobb / Norrköping2021-04-09Hej!Välkommen att vara med på en fantastisk utvecklingsresa inom retail, Kjell & Company och inte minst, säljarrollen!Ur kunders ögon innehar vi förstaplatsen i branschen när det kommer till mest kunnig och mest flexibel personal. Vi är dessutom den affärskedja som bedöms ge snabbast service enligt kunders tycke - detta tror vi helt och hållet beror på våra säljares förmåga att lösa kundens problem på bästa vis!Inom retail och inte minst på Kjell & Company går utvecklingen i rask takt och vi utvecklar ständigt nya vägar för att möta våra kunders nya behov, alltid med Service i världsklass som given målsättning. Detta innebär att du i Säljarrollen på Kjell & Company kommer vara med om en fantastisk resa där du i din roll kommer få möjlighet att bredda din kompetens och utvecklas inom flera spännande områden framåt. Vissa saker kommer du kunna addera till ditt "cv" redan från dag 1, andra kommer du addera till din repertoar längs vägen men oavsett kan vi lova dig, du har en oerhört spännande resa framför dig!Se nedan för ett par av de initiativ som i detta nu byggs upp på Kjell & Company!1-to-1 meeting! Leverera Service i världsklass till våra kunder, digitalt, på distans.Chat! Hjälp våra kunder direkt på hemsidan genom vår chattsupportLive shopping! Sprid kunskap och intresse för tekniklösningar via vår livestream.Kjell Tekniker! Besök våra kunder och leverera tekniska lösningar direkt i hemmet.Vi söker just nu en säljare på 16-26 % (motsvarande 6-11 timmar per vecka i snitt) till vårt fantastiska team i Hageby.Deltidsanställningar i denna omfattning är för många möjligt att kombinera med studier på helfart. Det krävs dock en god planering och stark vilja för att lyckas eftersom att vi detaljplanerar bemanningen i förväg.För att passa och trivas i rollen ser vi att du är;Teknikintresserad! Mer än så behöver du inte - med fantastiska kollegor vid din sida och verktyg i form utav både introduktionsdagar och utbildningsportal med onlinekurser lär du dig mer och mer för var dag som går.Relationsbyggande! Du är genuint intresserad av försäljning, service och förstår kraften av att bygga långsiktiga relationer. Du ser det som en spännande utmaning att överträffa varje kunds förväntningar och känner stolthet i både ditt personliga varumärke så väl som företagets.Målinriktad! För oss är inte tidigare erfarenhet nödvändig - vi lägger stor vikt vid din utveckling och att du växer i rollen som säljare med dina personliga egenskaper som grund, oavsett om din ambition är att arbeta hos oss vid sidan om dina studier eller om du på sikt vill växa internt (Idag internrekryteras 70% utav alla våra ledare) ska du känna att du hos oss tagit personliga kliv framåt.Arbetet är förlagt till både vardagar och helger.- Tjänsten kommer att tillsättas omgående.- Rekrytering sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag (dock senast den 18/4).Utöver handels kollektivavtal har vi även bonussystem, friskvårdsbidrag och vassa internutbildningar.Jag ser fram emot att läsa din ansökan!Frank, HR-MedarbetareVaraktighet, arbetstidTillsvidareanställning. Deltid 16-28 %.2021-04-09Lön enligt Handels avtal.Spännande bonussystem, friskvårdsbidrag samt vassa internutbildningar.Sista dag att ansöka är 2021-04-18Kjell & Co Elektronik AB5683225