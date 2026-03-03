Kjell & Company söker butikschef till Luleå!
2026-03-03
Välkommen att vara med på en fantastisk utvecklingsresa inom retail, Kjell & Company och inte minst, rollen som butikschef! Ur kunders ögon innehar vi förstaplatsen i branschen när det kommer till mest kunnig och mest flexibel personal. Vi är dessutom den affärskedja som bedöms ge snabbast service enligt kunders tycke - detta tror vi helt och hållet beror på våra medarbetares förmåga att lösa kundens problem på bästa vis!
Inom retail och inte minst på Kjell & Company går utvecklingen i rask takt och vi utvecklar ständigt nya vägar för att möta våra kunders nya behov, alltid med Service i världsklass som given målsättning. Just nu är vi i full transformation från butiker till Service Points. I en Service Point vi främst våra kunder i fysisk form, men kundmötena sker även digitalt genom olika kanaler - alltid med kundens behov i fokus.
Chef eller ledare? - vi söker dig som ser skillnaden mellan ordens innebörd och som inser att båda delarna behövs för att skapa en välfungerande enhet och ett team som utvecklas.
Vi kräver ingen tidigare erfarenhet från chefsrollen men du behöver vara en person som under en längre tid funderat på rollen som ledare, så pass att du har en tydlig bild över vad du kommer att stå för som chef och ledare. Kanske är du just nu din arbetsplats bästa medarbetare och redo att ta nästa kliv? Du har mest troligt ett stort intresse för ledarskap, älskar försäljning och genom ditt team vill skapa framgång, samtidigt som du brinner för att ge service i världsklass varje dag.
Vi söker dig som: Är ödmjuk, socialt kompetent, driftig och energifylld. Älskar att sälja och att ta stort ansvar för både din egen och andras prestationer. . Kan förmedla mål, samt att på ett coachande sätt driva gruppen mot dessa. Har intresse och kunskap kring produkterna vi säljer. Är resultat-och-målfokuserad. Är stabil, mogen och beslutsam i ditt agerande.
Vi ser gärna att du har: - Erfarenhet av ledarskap i någon form, gärna från detaljhandeln. - Erfarenhet av försäljning till slutkonsument.
Vad erbjuder vi dig?
I rollen som butikschef driver du, tillsammans med dina säljare, din butik som din egen. Du har ett gediget stöd ifrån Huvudkontoret som gör att du får bästa förutsättningar att fokusera på det operativa ledarskapet och utvecklingen av ditt team. Vi värdesätter ett nära ledarskap genom hög butiksnärvaro och i rollen kommer du ha ett tätt nära samarbete med din regionchef som både stöttar, utvecklar och agerar bollplank.
Exempel på arbetsuppgifter och ansvar som butikschef: - Skapa ett effektivt och välfungerande team i din butik. - Förvalta och utveckla den höga nivån av kundnöjdhet som vi verkar för. - Arbeta för en välskött butik och ett välorganiserat lager
Första året ges du en gedigen introduktion till rollen - allt för att ge dig bästa möjliga förutsättningar som butikschef hos oss!
Vill du veta mer om hur är det att jobba på Kjell & Company?
Övrigt
Tjänsten är ett vikariat och kommer att tillsättas omgående.
Rekrytering sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Vi kan komma att göra en bakgrundskontroll vid en eventuell anställning, detta gäller alla tjänster på Kjell & Co.
Grundlön enligt detaljhandelsavtalet baserad på högsta möjliga branschvana + ansvarstillägg på runt 4500 kr. Utöver det finns möjlighet till bonus om 45 000 per kvartal.
Utöver Handels kollektivavtal erbjuder vi även bonussystem, friskvårdsbidrag och vassa internutbildningar.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Christian Ströberg, Regionchef
