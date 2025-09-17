Kjell & Company Örnsköldsvik söker säljare med servicekänsla och tekniki...
2025-09-17
Hej!
Ur kunders ögon innehar vi förstaplatsen i branschen när det kommer till mest kunnig och mest flexibel personal. Vi är dessutom den affärskedja som bedöms ge snabbast service enligt kunders tycke - detta tror vi helt och hållet beror på våra säljares förmåga att lösa kundens problem på bästa vis!
Vad erbjuder vi dig?
Inom retail och inte minst på Kjell & Company går utvecklingen i rask takt och vi utvecklar ständigt nya vägar för att möta våra kunders nya behov, alltid med Service i världsklass som given målsättning. Just nu är vi i full transformation från butiker till Service Points. I en Service Point möter du som säljare främst våra kunder i fysisk form, men kundmötena sker även digitalt genom olika kanaler - alltid med kundens behov i fokus. Vi är stolta och säkra att du erbjuds en kultur där du kan vara dig själv, känna dig trygg och börja bygga många underbara minnen.
Detta innebär med andra ord att du i säljarrollen på Kjell & Company kommer att vara med om en fantastisk resa där du ges möjlighet att bredda din kompetens och utvecklas inom flera spännande områden framåt. Oavsett kan vi lova dig att du har en oerhört spännande resa framför dig!
Vill du veta mer om hur är det att jobba som säljare hos oss? Låt vår grymma säljare Emil berätta mer!
Vad söker vi?
Vi söker dig som vill arbeta ungefär 8 timmar i veckan i vår butik i Örnsköldsvik. Den här tjänsten passar perfekt för dig som studerar men förutsätter att du även kan jobba dagtid på vardagar vid behov. En tjänst i denna storlek kan också vara ett steg mot en större tjänst och kanske även en karriär vidare i företaget.
Vad är viktigt för att passa och trivas i rollen?
Teknikintresserad! Du är nyfiken och intresserad av att lära dig mer inom teknikområdet. Mer än så behöver du inte - med fantastiska kollegor vid din sida och verktyg i form utav både introduktionsdagar och utbildningsportal med onlinekurser lär du dig mer och mer för var dag som går.
Relationsbyggande! Du är genuint intresserad av försäljning, service och förstår kraften av att bygga långsiktiga relationer. Du ser det som en spännande utmaning att överträffa varje kunds förväntningar och känner stolthet i både ditt personliga varumärke så väl som företagets.
Målinriktad! För oss är inte tidigare erfarenhet nödvändig - vi lägger stor vikt vid din utveckling och att du växer i rollen som säljare med dina personliga egenskaper som grund. I linje med vår strategi "grow with Kjell", med det menar vi oavsett om din ambition är att arbeta hos oss vid sidan om dina studier eller om du på sikt vill växa internt erbjuder vi på Kjell den möjligheten. Idag internrekryteras 70% utav alla våra ledare, vi erbjuder ett ledarskapsprogram som vi kallar Butikschef - trainee för dig som är på sugen på att utvecklas vidare och ta steget till en Butikschefs-roll. På Kjell vill vi att du ska kunna växa och ta personliga kliv framåt, både i den roll du har och i nya roller.
Allmän information
Arbetet är förlagt till både vardagar och helger.
Rekrytering sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Tjänsten kommer att tillsättas omgående.
Vi kan komma att göra en bakgrundskontroll vid en eventuell anställning, detta gäller alla tjänster på Kjell & Co.
Vi tillämpar alltid 6 månaders provanställning vid anställning. Utöver Handels kollektivavtal erbjuder vi även bonussystem, friskvårdsbidrag, attraktiv personalrabatt och vassa internutbildningar (exempelvis Butikschef - trainee).
Jag ser fram emot att läsa din ansökan!
Bästa hälsningar
