Kirra kaffe och korrigera mikrofonen - jobba som personlig assistent 75%
Ab By:jessma / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2026-05-02
Personlig assistent sökes!
Du kommer jobba cirka 75% från och med i höst, men skolas in innan dess och tar gärna några pass i månaden i sommar.
Arbetspassen är förlagda morgon till kväll och fördelade på ett rullande schema med sammanhängande ledighet. Du jobbar två-tre pass i veckan. Flera av mina assistenter hinner med att ha andra projekt på G, till exempel studier och frilansarbete.
För att vi ska funka bör du vara rätt pepp - fysiskt som psykiskt - och vara något av en "doer". Eftersom jag ser på assistansyrket som något kvalificerat och långvarigt, så gör du nog också det.
Jag behöver assistans med det mesta fysiska. Det kan variera från att vända mig när jag sover, till att kirra kaffe eller fixa frisyren innan jag ska iväg. Detta gör såklart att din arbetsplats kan variera; hemma, på mina jobb, ute på stan, ibland på resor och så vidare.
Jag är en kulturintresserad föreläsare och projektledare, som bland annat gillar en bra espresso martini, maximalism och en riktigt kass skräckfilm.
För att du ska kunna söka det här jobbet krävs det att följande punkter stämmer in på dig:
Covidvaccinerad
Inga rygg-, nack- eller höftproblem då arbetet är av fysisk karaktär
Effektiv och detaljorienterad
Lyhörd och serviceminded
Vettig människosyn med rättighetsfokus
Jag ser serviceyrken som meriterande - flera av mina assistenter har tidigare jobbat inom café, handel, men också smink och kultur. Det här är inte ett vårdjobb. Har du varit personlig assistent tidigare och vet exakt vad självbestämmande innebär? Najs!
Jag bor i söderort i Stockholm. (Snäll och fluffig) katt finns i hemmet.
Skicka ett personligt brev och CV till emmassistans@gmail.com
och berätta vem du är och varför du skulle passa som min assistent. Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
E-post: emmassistans@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB By:Jessma
