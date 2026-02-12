Kioskmedarbetare till Skånes Djurpark
Motion Kaffe AB / Kassapersonalsjobb / Malmö Visa alla kassapersonalsjobb i Malmö
2026-02-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motion Kaffe AB i Malmö
, Höör
eller i hela Sverige
Om jobbet
Som kioskmedarbetare hos oss blir du en viktig del av gästernas upplevelse. Du serverar bland annat mjukglass, kakor, kaffe och andra godsaker - alltid med ett leende.
Arbetet innebär:
• Försäljning och kassahantering
• Servering av fika, glass och enklare mat
• Påfyllning och ordning i kiosken
• Daglig kontakt med massor av gäster i alla åldrar
Tempot kan vara högt, särskilt under soliga dagar och lov - men det är också då det är som roligast!
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Är positiv, social och gillar att ge bra service
• Trivs med att arbeta i högt tempo
• Kan ta ansvar och arbeta självständigt
• Samtidigt fungerar bra i team
• Gillar att möta många olika människor varje dag
Anställningsperiod & arbetstider
• Arbetstiderna varierar och kan innefatta dagtid och helger
• Tjänsten är främst under sommar, lov och högsäsong
• Lön enligt överenskommelse
Vi erbjuder
• Ett roligt och varierande arbete i unik parkmiljö
• Härliga kollegor och god laganda
• Arbete både självständigt och i team
• En arbetsplats där ingen dag är den andra likPubliceringsdatum2026-02-12Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan redan idag - urval sker löpande!Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan redan idag - urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: Motioncafe24@gmail.com Arbetsgivare Motion Kaffe AB
(org.nr 559309-0672) Jobbnummer
9740084