Kioskmedarbetare till Jokern Västerås
Besikto AB / Kassapersonalsjobb / Västerås Visa alla kassapersonalsjobb i Västerås
2025-10-02
Om tjänsten
Vi söker en ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad kioskmedarbetare till Jokern - en familjeägd kioskverksamhet belägen i Västerås City. Tjänsten innebär arbete med försäljning av glass, godis, dryck, enklare förtäring samt spel från Svenska Spel och ATG.Dina arbetsuppgifter
Försäljning och kundservice
Hantering av kassa och spelterminaler
Påfyllning av varor och enklare lagerhantering
Städning och allmän ordning i och omkring kiosken
Ansvara för öppning och/eller stängning vid behovKvalifikationer
Du är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt
Du är social och har god servicekänsla
Du har lätt för att skapa relationer med kunder och kollegor
Du behärskar svenska i tal och skrift
Du är minst 18 år (p.g.a. spel- och tobaksförsäljning)
Urvalsfrågor - obligatoriskt att besvara i din ansökan:
För att vi ska få en känsla för vem du är, vill vi att du svarar på tre frågor:
Berätta om en situation där du tagit initiativ och drivit något framåt på egen hand.
Vad motiverar dig att arbeta i en kiosk/glassbar som Jokern, och hur skulle du bidra till att göra den ännu bättre?
Var ser du dig själv om 1-2 år, och hur kan jobbet hos oss hjälpa dig dit?
Meriterande
Tidigare erfarenhet av försäljning, kundservice eller arbete i kiosk/butik
Intresse för sportspel, såsom V75 och annan spelförsäljning
Kassavana och erfarenhet av att arbeta i högt tempo
Intresse för att skapa content och vana vid sociala medier (ex. Instagram, TikTok)
Om arbetsgivaren
Jokern är en lokal och familjeägd kioskverksamhet med stark förankring i Västerås. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö där vi värnar om våra kunder, vårt team och verksamhetens utveckling. Tjänsten är ett extrajobb med möjlighet till utökade arbetstider under säsong och vid behov.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning eller timanställning
Omfattning: Deltid, enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt avtalSå ansöker du
Välkommen med din ansökan via e-post till e-postadress Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: vasteras@jokern.se
