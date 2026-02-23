Kioskmedarbetare sökes till Eklanda Godis Mölndal
2026-02-23
Vi på Eklanda Godis söker nu en serviceinriktad och ansvarstagande kioskmedarbetare till vår butik i Mölndal.
Som kioskmedarbetare hos oss får du en varierad roll där kundservice står i fokus. Du blir en viktig del av det dagliga arbetet i butiken och ser till att kunderna får en trevlig och smidig upplevelse.
Arbetsuppgifter:
Kassarbete och kundservice
Påfyllning och exponering av varor
Hantering av post- och paketutlämning (postombud)
Skriva beställningslistor när varor börjar ta slut
Allmänt butiksarbete och att hålla ordning i butiken
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad, noggrann och ansvarstagande
Trivs med kundkontakt och ett varierande arbetstempo
Kan arbeta självständigt men också fungera bra i team
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av butiksarbete
Erfarenhet av arbete som postombud eller med paket- och posthantering
Vi erbjuder en trygg arbetsplats med ett trevligt arbetsklimat där du får möjlighet att utvecklas inom butik och service.
Arbetsplats: Eklanda Godis, Mölndal
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
E-post: ahmed.2526@hotmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
Eklanda Gård 2
431 59 MÖLNDAL
