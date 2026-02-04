Kinnarps AB söker sommarjobbare till produktionen i Kinnarp
Kinnarps AB / Montörsjobb / Falköping Visa alla montörsjobb i Falköping
2026-02-04
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kinnarps AB i Falköping
, Skövde
, Mullsjö
, Habo
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vi söker semestervikarier till vår produktion. Där kan du få arbeta med träbearbetning, service/underhåll eller montering.
För arbete hos oss gäller 18-årsgräns.
Vi söker dig som
• har ett starkt driv, gillar att arbeta i ett högt tempo och är van att ta eget ansvar
• är en lagspelare som sprider god stämning i arbetsgruppen
• har ett svenskt person- eller samordningsnummer
• förstår och kan göra dig förstådd på svenska (bl a för att kunna ta/förstå säkerhetsinstruktioner)
För oss är det en bonus om du har truckkort.
Arbetstiden är schemalagd till 2-skift ilket innebär förmiddag varannan vecka och eftermiddag varannan vecka. Även vanlig dagtid förekommer.
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 2026-03-29. Glöm inte att ange vilket område du är intresserad att arbeta inom och om du kan arbeta skift.
Observera att denna annons endast gäller för arbete vid vår enhet i Kinnarp, Falköpings kommun.
Vilka är vi?
Kinnarps är Europas ledande helhetsleverantör av inredningslösningar och arbetsplatsdesign för kontor, skolor och omsorgsmiljöer. Möblerna kännetecknas av hög kvalitet, innovativ design, låg miljöpåverkan och långa livscykler. Företaget har varit familjeägt sedan starten 1942, med tillverkning i Sverige och verksamhet i över 40 länder.
Läs mer på www.kinnarps.se Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kinnarps AB
(org.nr 556256-6736), https://www.kinnarps.se/ Jobbnummer
9722841