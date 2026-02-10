Kinnarps AB söker sommarjobbare till produktionen i Jönköping
Vill du starta din karriär i en dynamisk och internationell miljö där hållbarhet och innovation är i fokus? Vi söker nu feriearbetare till vår produktion i Jönköping.Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Som feriearbetare hos oss kommer du arbeta med förekommande metallbearbetning såsom bockning, pressning, svetsning, montering med mera.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett starkt driv, är strukturerad och är van vid att ta eget ansvar. Därtill ser vi det som en självklarhet att du är en lagspelare som bidrar med engagemang och god stämning i arbetsgruppen!
Ansök nu!
Är du redo att anta utmaningen och vara med på vår resa mot framtidens hållbara arbetsmiljöer? Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2026.
Upptäck Kinnarps värld på kinnarps.se. Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Kinnarps
Kinnarps är en av Europas ledande helhetsleverantörer av inredningslösningar och arbetsplatsdesign för kontor, utbildning och omsorg. Möblerna kännetecknas av hög kvalitet, innovativ design, låg miljöpåverkan och långa livscykler. Företaget har varit familjeägt sedan starten 1942, med tillverkning i Sverige och verksamhet i över 40 länder. Kinnarps är representerade i delegationen för cirkulär ekonomi, det rådgivande organet till regeringen som ska bidra till näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi. Ersättning
timlön enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kinnarps AB
(org.nr 556256-6736), https://www.kinnarps.se/ Jobbnummer
9734076