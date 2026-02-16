Kinesisktalande Catering Host till sommarsäsongen
Tallink Silja AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-02-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tallink Silja AB i Stockholm
, Kalix
eller i hela Sverige
Talar du flytande kinesiska och vill använda dina språkkunskaper i en social, internationell och fartfylld miljö?
Vi söker engagerade medarbetare till Silja Symphony inför sommarsäsongen. Här blir du en viktig länk mellan våra kinesisktalande gäster och verksamheten.
Som Catering Host arbetar du främst i våra butiker ombord och är en viktig del av gästupplevelsen. I rollen arbetar du aktivt med försäljning och har daglig kontakt med våra kinesisktalande gäster. Du välkomnar och guidar dem ombord, skapar en positiv helhetsupplevelse och ger språkligt stöd vid behov. Du rekommenderar produkter, lyfter fram lokala varumärken och informerar om aktuella kampanjer och specialerbjudanden. Arbetet sker i nära samarbete med butikspersonal, restaurangteam och övriga funktioner ombord och innefattar även praktiska uppgifter som varumottagning, butikssupport och kassahantering.
Under sommaren arbetar man vanligtvis enligt ett schema med 8-10 dagar ombord, följt av lika lång betald ledighet.
Vi söker dig som:
Har mycket goda kunskaper i kinesiska och svenska samt goda kunskaper i engelska.
Har erfarenhet inom försäljning och service samt kassahantering.
Är serviceinriktad, engagerad och positiv.
Är flexibel och trivs med att arbeta i ett högt tempo.
För oss är det viktigt att du värdesätter och vill arbeta utifrån våra ledord: glädje, engagemang, samarbete och professionalism.
Oavsett om du har arbetat till sjöss tidigare eller inte, erbjuder vi en chans att växa och utvecklas tillsammans med oss. Första steget på din resa blir en fyradagars inskolning ombord för att bekanta dig med arbetsmiljön, fartyget och teamet.
Väl i arbete ombord ingår du i säkerhetsorganisationen. Därför är det viktigt att du har en god grundfysik samt goda kunskaper i svenska, som är säkerhetsspråket ombord, och goda kunskaper i engelska. För att arbeta ombord krävs även medborgarskap i ett EU/EES-land, giltigt läkarintyg för sjöfolk och pass. Bakgrundskontroller görs som en del av rekryteringsprocessen och alkohol- och drogtester kan förekomma enligt våra säkerhetsrutiner för att säkerställa en trygg arbetsmiljö ombord.
Vill du bli vår nya kollega?
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vi erbjuder extra- och säsongsarbete under 2026. Urval, intervjuer och inskolningsperioder sker löpande under våren. Lön enligt kollektivavtal.
Tallink Silja Line tillhör koncernen Tallink Grupp, ett av de ledande passagerar- och fraktrederierna på Östersjön. Bolagets flotta består av 11 fartyg som trafikerar olika rutter under varumärkena Tallink Silja Line och Tallink Shuttle. Tallink Grupp har cirka 4000 anställda i Estland, Finland, Sverige, Lettland och Tyskland. Tallink Grupps aktier är noterade på Nasdaq Tallinn och Nasdaq Helsingfors. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tallink Silja AB
(org.nr 556342-6138)
Hamnpirsvägen 10 4TR (visa karta
)
115 41 STOCKHOLM Jobbnummer
9744993