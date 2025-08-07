Kille på 31 år söker ny assistent till Huddinge
Aberia AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Huddinge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Huddinge
2025-08-07
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aberia AB i Huddinge
, Stockholm
, Ekerö
, Solna
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Jag är en kille på 31 år som bor med min familj i Huddinge. Jag tycker om att lyssna på musik, gå på stan och så badar jag mycket.
Jag söker nu en assistent, gärna runt 23 års ålder och uppåt, om du också har erfarenhet av autism så är det ett stort plus . Du behöver vara skicklig i sociala sammanhang och kunna anpassa dig till mig och min omgivning då du assisterar mig. Du måste även vara i god fysisk form.
Det är viktigt för mig att du är lugn och stabil och kan ta ansvar. Att du behärskar det svenska språket fullt ut är en förutsättning.
Mina assistenter är anställda av Aberia, vilket säkrar att du får en bra introduktion.Publiceringsdatum2025-08-07Anställningstyp/arbetstider
:
Tjänsten är en deltidsanställning med en omfattning på cirka 85 timmar per månad. Arbetet inkluderar två helger i månaden. Du behöver även kunna ställa upp som vikarie vid behov, till exempel när mina andra assistenter är sjuka eller har semester.
För att trivas och växa i yrket som personlig assistent krävs en välgrundad människosyn om alla människors lika värde, mod, engagemang och en vilja att göra skillnad för någon annan. God självkännedom, lyhörd och flexibilitet är också viktiga egenskaper.
Vi är arbetsgivaren som är små nog att vara nära och stora nog att verkligen göra skillnad.
Att vara anställd i Aberia innebär att du har en närvarande chef, arbetsledning i ditt dagliga arbete, handledning, kollektivavtal, friskvård och en mängd utbildningsmöjligheter.
Vi har sedan 2001 varit verksamma inom personlig assistans. Våra kunder finns i hela Sverige och är barn, unga, vuxna, familjer och kommuner.
Aberia ägs av Aberia AS, ett norskt familjeägt bolag, med ca 1200 anställda och som startade 1981. Ägare är NHC Group som driver ett brett utbud av välfärdstjänster. Ersättning
Månadsvis Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4f6ea4d5-cdc5-43fd-b152-c0ad0". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aberia AB
(org.nr 559084-9583), https://www.aberia.se Arbetsplats
Aberia Personlig Assistans Jobbnummer
9449448