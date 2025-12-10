Kille på 13 år söker personlig assistent ca. 40% + 8%
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kalmar
2025-12-10
Vår aktiva kille på 13 år söker nu personliga assistenter! Är du själv en aktiv man som delar intresset av fotboll och hockey? Då kan detta arbeta vara perfekt för dig!
Arbetet innebär att du hjälper vår kund i sin vardag samt följer med på diverse aktiviteter såsom - bad, fotboll, hockey eller annat som vår kille tycker är roligt. Du kommer att arbeta både i kundens hem och på offentliga platser.
Kunden har en muskelsjukdom och behöver stöttning i samtliga moment vid förflyttningar, hygien, vardagliga sysslor, handräckning med mera. Kunden talar för sig själv, vilket gör att han själv kan berätta vad och hur han behöver stöttning.
Kan du spela tv-spel och delar intressen som hockey och fotboll är det ett ett stort plus.
Vi söker assistenter till två olika tjänster.
40%: Du kommer att arbeta kvällar och helger, med en omfattning på ca. 40%. Arbetet är förlagt mån, tis, ons kväll samt dagtid varannan söndag.
8%: Du kommer att arbeta dagtid varannan söndag med en omfattning på 8%.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper På kunds önskemål ser vi gärna att du som söker är en man och med förhoppning till att du kan dela samma intresse som kunden.
Du är uppmärksam och lyhörd samt har lätt för att anpassa dig. Vi ser även att du som söker är aktiv och gillar att hitta på saker tillsammans med vår kund.
Vi ser också att du som söker kan behärska det svenska språket i både tal och skrift.
Erfarenhet är meriterande, men inget krav då vi lägger stor vikt i personlig lämpning och att du och kunden klickar vad gäller personkemin.
Körkort och bil är meriterande.
Om Frösunda Personlig assistansFrösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information Anställningsform: Visstidsanställning så länge assistansuppdraget varar
Omfattning: 40% alt. 8%
Arbetstid: Mån-Tis: 16.00-20.00, Ons: 15.00-20.00 och Sön: 11.00-17.00
Tillträde: Januari 2026
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 11/1-2026
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Verksamhetschef, Magda Fahlén
010 130 34 46 | magda.fahlen@frosunda.se
