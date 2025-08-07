Kille i 20årsåldern söker personlig assistent i Torup
2025-08-07
Är du en person med god vana av omvårdnad? Social, genuin och säker i dig själv?
Då kanske du vill jobba hos mig!
Jag har Dravet syndrom som är en svårbehandlad epilepsi. Tyvärr extremt infektionskänslig och en vanlig förkylning kan få mig att bli mycket sjuk.
Tycker mest om att vara hemma tillsammans med min familj och hundar, vilket blir assistentens arbetsplats. Jag har intresse för att spela musik och titta på min Ipad, måla tavlor och titta på DVD-filmer. Det finns även ett stort intresse för shopping. Som personlig assistent kommer du att få hjälpa till med allt som kan tänkas uppkomma i vardagen, såsom påklädning och personlig omvårdnad.
Du kommer att fungera som en förlängning av mina armar och ben. Jag sitter i rullstol och behöver hjälp vid förflyttning, så du som assistent behöver vara i god fysisk form.
Vidare ingår sondmatning, matning och viss läkemedelshantering. Du kommer att stimulera till aktivitet och bromsa i aktivitet, omså behövs, då jag har låg tröskel för krampanfall och därtill bristande impulskontroll. Jag förstår allt man säger men har själv svårt att uttrycka mig i konventionellt tal. Jag använder egna ord och uttryck som varvas med "vanliga" ord så du behöver hjälpa och stötta med att föra talan. För denna tjänst krävs det att du har:
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift - B-körkort - God och stark fysik Det är meriterande om du har:
• Vårdutbildning eller liknande erfarenhet av tidigare arbete är meriterande men ej ett krav. Du kommer under inskolningen få lära dig de medicinska delar som krävs. Dvs sond och viss läkemedelshantering samt blodsockerkontroll.
Personlig lämplighet väger dock tyngst.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Dagtid varannan söndag kl 8-17. (Finns viss flexibilitet i tid och antal söndagar/månad efter överenskommelse) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
Detta är ett deltidsjobb.
