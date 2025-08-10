Kilands i Jönköping söker timanställd butikssäljare
2025-08-10
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Inför hösten söker vi nu butikssäljare till vår butik på Solåsen i Jönköping. Tjänsten/tjänsterna avser främst helgarbete, men vid behov kan även timmar under veckorna bli aktuella. Butikens öppettider är måndag-fredag 10-18, lördag 10-15 och söndag 11-15.
Du kommer arbeta i vår butik som säljare där du jobbar aktivt med våra kunder för att de ska hitta rätt matta till sitt hem. Vi har ett av Sveriges största sortiment av mattor vilket gör den personliga kontakten i butiken viktig för att vägleda kunden i sin köpprocess. Utöver försäljning kommer du att arbeta med inkommande varor som ska packas upp och hängas upp i butiken, prismärkning samt se till att butiken är välkomnande och inspirerande.
Vi söker en student, gärna med två till tre år kvar på sin studietid, men det är inget krav. Vi ser gärna att personen vi söker har följande kvalifikationer:
• Vana från detaljhandeln är ett plus men inte ett krav.
• God fysik då arbetet kan innebära tunga lyft.
• Samarbetsvillig och flexibel.
• Glad, positiv och social.
Maila din ansökan till ansokan@kilandsmattor.se
. Märk ansökan "Butikssäljare extra 2025".
Vid frågor ring Peter på 073-080 24 62
Tjänsten tillsätts löpande.
Kilands är ett familjeföretag som funnits i Jönköping sedan 1960-talet. Vi säljer mattor i vår 1 000 kvm stora butik på Solåsen samt online i vår växande e-handel på kilandsmattor.se, kilands.no och kilands.dk. Kilands omsätter idag ca 45 miljoner och har cirka 20 anställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: ansokan@kilandsmattor.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Butikssäljare extra 2025"". Arbetsgivare Kilands Mattor AB
(org.nr 556152-1120)
Bangårdsgatan 23 (visa karta
)
553 03 JÖNKÖPING Jobbnummer
9451505