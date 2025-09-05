Kickstarta din säljkarriär med framtidens rekryteringslösning
Sabina Ai AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-09-05
Telefonförsäljare
Sabina AI är mer än bara ett rekryteringssystem - det är en revolution inom rekrytering! Genom att automatisera hela processen, från kandidat sökning och urval till intervjuer och anställning, hjälper vi företag att spara tid, resurser och hitta den perfekta matchningen - varje gång.
Nu expanderar vi och söker drivna mötesbokare och säljare som vill vara en del av vår framgångsresa!
Vad vi erbjuder:
Hög provision & grymma bonusar - ju mer du säljer, desto mer tjänar du!
Fullständig säljutbildning & coachning - vi ger dig verktygen för att bli en stjärna!
Ett dynamiskt och motiverande team - tävlingar, belöningar och pepp i världsklass!
Möjlighet att påverka & växa - hos oss finns inga gränser för din utveckling!
Vem är du?
En social och målmedveten vinnarskalle som älskar att skapa relationer.
Har en stark vilja att utvecklas och nå höga resultat.
Ser möjligheter där andra ser hinder - och går alltid all in!
Erfarenhet? Ingen fara! Vi utbildar dig från grunden och ser till att du har allt du behöver för att lyckas.
Vill du tjäna riktigt bra samtidigt som du revolutionerar rekryteringsbranschen?
Bli en del av Sabina AI:s framgångssaga! Så ansöker du
