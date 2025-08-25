Kickstarta din säljkarriär - Är du vårt nästa stjärnskott?
2025-08-25
Är du en driven och engagerad person som vill göra skillnad och samtidigt utveckla din karriär inom försäljning? Vi söker just nu Brand Ambassadors till vårt fundraising-team där du får möjlighet att representera välkända och starka varumärken med ett tydligt syfte - att göra världen bättre!
Vi erbjuder dig ett spännande arbete inom field marketing, fältförsäljning och fundraising med stora möjligheter till personlig utveckling och karriärsutveckling. Hos oss sätter du själv gränserna för din framgång med vår attraktiva lönemodell med hög provision och generösa bonusar.
Vad vi erbjuder dig:
En social och dynamisk arbetsmiljö med engagerade kollegor och regelbundna aktiviteter
Individanpassad utbildning och personlig coaching från våra erfarna ledare
Möjlighet att vinna spännande priser såsom resor, Apple-produkter och mycket annat
Konkurrenskraftig ersättning med hög potential för provision och bonus
Möjligheten att snabbt avancera och växa inom företaget
Vi söker dig som:
Är engagerad och utåtriktad med en stark vilja att påverka
Har lätt för att kommunicera och skapa goda relationer
Är målmedveten och drivs av personlig utveckling
Talar flytande svenska eller engelska
Meriterande: Kökort
Anställningsform: Heltid, måndag till fredag
Lön: provision + dagligbonus (10 000-50 000 kr/mån)
Redo att göra skillnad och utvecklas med oss?
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Detta är ett heltidsjobb.

QS Performance AB
(org.nr 559305-2003)
723 52 VÄSTERÅS
