Kickstarta din karriär som projektingenjör hos Swedavia
Swedavia AB / Byggjobb / Sigtuna Visa alla byggjobb i Sigtuna
2025-11-07
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swedavia AB i Sigtuna
, Upplands Väsby
, Stockholm
, Norrköping
, Gotland
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bidra till spännande och betydelsefulla projekt på Stockholm Arlanda Airport? Vi söker projektingenjörer som befinner sig i början av sin yrkeskarriär och vill utvecklas i vår projektavdelning. Vad innebär rollen? Som projektingenjör på Swedavia har du en varierande roll och verkar i en operativ miljö. Du ingår i ett eller flera delprojekt där du stöttar såväl projektledare som biträdande projektledare i framtagandet av beslutsunderlag, protokoll, resursplanering och inköpsunderlag. Vidare arbetar du med projektets ekonomiuppföljning som länken mellan projektledning och Controller. Som projektledarens högra hand är du även delaktig i framtagandet av rutiner, processer samt bidrar i den fortsatta utvecklingen av våra affärs- och projektstödssystem.
Vem är du? Vi söker dig som har:
Kandidatexamen eller annan relevant eftergymnasial utbildning med inriktning mot bygg-och anläggningsbranschen
Lätt för att samarbeta och trivs med att bygga nya kontaktnät
En stark drivkraft, är målinriktad och ser lärande som en naturlig del i din utveckling
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Kortare erfarenhet från arbete inom anläggning- och/eller byggbranschen
Förståelse/kännedom från olika projektmetodiker
Som person är du en problemlösare som ser möjligheter snarare än svårigheter i de utmaningar som ofta dyker upp i ett projekt.
Vad erbjuder vi dig? Vi erbjuder en inkluderande miljö med chansen att påverka och samarbeta med kompetenta kollegor. Hos oss får du en roll med möjlighet att bidra till långsiktiga och hållbara lösningar i en dynamisk miljö där varje projekt gör skillnad. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Lars Davidsson, lars.davidsson@swedavia.se
Sista ansökningsdag är den 23 november, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedavia AB
(org.nr 556797-0818), http://swedavia.se Jobbnummer
9592974