Kickstarta din karriär som kundrådgivare hos Danske Bank!
2025-10-18
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Har du ett brinnande intresse för bank och finans? Vill du få möjlighet att prestera både enskilt och tillsammans med ditt team? Nu finns det möjlighet att få in en fot på en av Nordens ledande finanskoncerner och vara med och driva verksamheten framåt. Kom och bidra med ditt engagemang, utveckla dig själv och bankens affärer! Välkommen in med din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för Danske Banks räkning en kundrådgivare till bankens outboundverksamhet. Denna del av banken har ett tydligt uppdrag, att utveckla kundrelationen och förstärka den positiva upplevelsen av banken samt öka kundernas engagemang i banken. Genom proaktiv bearbetning av befintliga och nya privatkunder erbjuder banken individanpassade erbjudanden med ambition att möta kunden där deras intressen finns i dagsläget.
Som kundrådgivare kommer du att arbeta i ett team inom outbounds utringande verksamhet med uppdrag att proaktivt kontakta potentiella privatkunder men till viss del även befintliga. De kunder du dagligen kontaktar har på något sätt visat intresse för ett engagemang inom banken, vanligt förekommande är önskan om beviljat lånelöfte eller förfrågningar via hemsidan kopplat till olika kampanjer och erbjudanden. Genom god service och professionellt bemötande i kundsamtalet leder merparten av dina samtal till ett bokat rådgivningsmöte på något av bankens kontor som sker fysiskt, alternativt via möten online. Tillsammans med övriga teamet har du ett ständigt fokus på att utveckla ert arbetssätt för att skapa mervärde till bankens kunder.
I rollen som kundrådgivare kommer du att få en utbildning via SwedSec för att ta en bolånelicens, detta för att utveckla din spetskompetens inom bolånerelaterade frågor.
Du erbjuds
• Betald SwedSec bolånelicens under uppdragets gång, minst 6 mån eller längre in i uppdraget.
• Möjligheten att vara med och bygga teamet mot fortsatt framgång
• En härlig teamkänsla där alla är med och bidrar och stöttar varandra
• En flexibilietet i att kunna arbeta både hemifrån och på kontoret
Dina arbetsuppgifter
• I rollen som rådgivare ligger fokus på den utringande verksamheten där du arbetar med bolånerelaterade frågor. Ditt uppdrag är att skapaskapa kundvärde och boka möten åt privatrådgivare. Du får även i dagsläget inkommande samtal från kunder som vill boka möten. Du är bankens ansikte utåt och är oftast en av de första kontakterna med banken för både nya och befintliga kunder. Det kan även förekomma sidouppdrag från andra avdelningar kring att ta kontakt med kunder, från bankens proaktiva avdelning.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en gymnasial utbildning inom ekonomi eller är ekonomiintresserad.
• Har goda kunskaper i såväl svenska som engelska då båda språken används i det dagliga arbetet.
Det ses som meriterande om du har tidigare arbetat med kundkontakt och har god telefonvana.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Problemlösande
• Anpassningsbar
• Kommunikativ
Övrig information
• Start: Omgående
• Omfattning: Heltid. Konsultuppdrag på 6 månader, med goda chanser till förlängning
• Placering: LINK Business Center, Linköping
• Information gällande din ansökan: Vi kommer begära utdrag ur belastningsregister från Polismyndigheten. Om du tycker tjänsten låter intressan får du gärna redan nu beställa hem ett belastningsregister (belastningsregistret som heter "Kontrollera egna uppgifter") på polisens hemsida då det kan ta två till tre veckor att få hem i brevlådan.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdag om det är så att vi har gått vidare till urvals- och intervjufas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Danske Bank är en stor nordisk bank med starka lokala rötter och verksamhet i 12 länder. Som utmanare på den svenska bankmarknaden genomsyras Danske Bank av en entreprenörskultur och söker efter medarbetare med drivet att utveckla sig själva och affären.
Idag arbetar drygt 22 000 medarbetare inom koncernen. Utöver traditionella banktjänster erbjuder Danske Bank också försäkring och pension, bolånekredit, förmögenhetsförvaltning, fastighetsfinansiering och leasingtjänster. Varaktighet, arbetstid, etc.
