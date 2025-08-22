Kickstarta din karriär som kundrådgivare hos Danske Bank!
Academic Work Sweden AB / Kundservicejobb / Linköping Visa alla kundservicejobb i Linköping
2025-08-22
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Söderköping
eller i hela Sverige
Har du ett brinnande intresse för bank och finans? Vill du få möjlighet att prestera både enskilt och tillsammans med ditt team? Nu kan du bli en del av en av Nordens ledande finanskoncerner och driva verksamheten framåt. Kom och bidra med ditt engagemang samt utveckla dig själv och bankens affärer!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för Danske Banks räkning en kundrådgivare till bankens outboundverksamhet. Denna del av banken har ett tydligt uppdrag, att utveckla kundrelationen och förstärka den positiva upplevelsen av banken samt öka kundernas engagemang i banken. Genom proaktiv bearbetning av befintliga och nya privatkunder erbjuder banken individanpassade erbjudanden med ambition att möta kunden där deras intressen finns i dagsläget.
Som kundrådgivare kommer du att arbeta i ett team inom outbounds utringande verksamhet med uppdrag att proaktivt kontakta befintliga privatkunder men till viss del även potentiella privatkunder. De kunder du dagligen har kontakt med har antingen visat ett engagemang inom banken eller att teamet i kundvårdsyfte vill ringa för att boka in möten. Genom god service och professionellt bemötande i kundsamtalet leder merparten av dina samtal till ett bokat rådgivningsmöte som främst sker via digitala onlinemöten, alternativt fysiska möten på något av bankens kontor. Tillsammans med övriga teamet har du ett ständigt fokus på att utveckla ert arbetssätt för att skapa mervärde till bankens kunder.
I rollen som kundrådgivare kommer du att erhålla en utbildning via SwedSec för att ta en bolånelicens, detta för att utveckla din spetskompetens inom bolånerelaterade frågor. Denna utbildning genomförs ett halvår in i anställningen.
• En betald SwedSec bolånelicens
• Möjligheten att vara med och bygga teamet mot fortsatt framgång
• En härlig teamkänsla där alla är med och bidrar och stöttar varandra
• En flexibilitet i att kunna arbeta både hemifrån och på kontoret
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
I rollen som rådgivare ligger fokus på den utringande verksamheten där du arbetar med bolånerelaterade frågor. Ditt uppdrag är att skapa kundvärde och boka möten åt privatrådgivare. Du är bankens ansikte utåt och är oftast en av de första kontakterna med banken för både nya och befintliga kunder. Det kan även förekomma sidouppdrag från andra avdelningar.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en gymnasial utbildning inom ekonomi eller är ekonomiintresserad
• Har goda kunskaper i såväl svenska som engelska då båda språken används i det dagliga arbetet
Det ses som meriterande om du har tidigare arbetat med kundkontakt och har god telefonvana.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Stresstolerant
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Danske Bank är en stor nordisk bank med starka lokala rötter och verksamhet i 12 länder. Som utmanare på den svenska bankmarknaden genomsyras Danske Bank av en entreprenörskultur och söker efter medarbetare med drivet att utveckla sig själva och affären. Idag arbetar drygt 22 000 medarbetare inom koncernen. Utöver traditionella banktjänster erbjuder Danske Bank också försäkring och pension, bolånekredit, förmögenhetsförvaltning, fastighetsfinansiering och leasingtjänster. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114001". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9471343