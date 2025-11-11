Kickstarta din karriär, jobba med försäljning inom telecom
Konnect Global AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-11-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konnect Global AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Vaxholm
, Täby
eller i hela Sverige
Vill du skapa en framgångsrik karriär inom försäljning? Konnect söker nu drivna och passionerade säljare till vårt team i Stockholm. Här erbjuder vi en unik möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med oss i en dynamisk arbetsmiljö.
OM TJÄNSTENDu kommer jobba som säljare inom mobilabonnemang. Som säljare hos oss kommer du att arbeta med några av marknadens mest respekterade varumärken. Du kommer att bygga långsiktiga relationer med kunder och aktivt bidra till våra försäljningsmål. Vi erbjuder en grundlig introduktion och löpande utbildningar, vilket ger dig de verktyg du behöver för att lyckas.
DINA ARBETSUPPGIFTER INKLUDERAR:
- Proaktiv kundkontakt via telefon för att förstå deras behov och erbjuda lösningar.
- Att bygga och upprätthålla starka och långvariga kundrelationer.
- Att arbeta mot uppsatta mål och bidra till teamets framgång.
VI SÖKER DIG SOM:
- Har tidigare erfarenhet av telefonförsäljning, butiksförsäljning eller kundservice (meriterande men inte ett krav).
- Är resultatinriktad och har förmågan att arbeta mot uppsatta mål.
- Är en lagspelare med en stark förmåga att kommunicera och samarbeta med andra.
HOS OSS FÅR DU:
- En konkurrenskraftig grundlön och provision utan tak.
- Tillgång till skräddarsydda utbildningar och resurser för att utveckla dina säljkunskaper.
- En arbetsmiljö som uppmuntrar innovation och ger utrymme för idéer och initiativ.
ANSÖKAN:Är du redo att ta det första steget mot en spännande karriär inom försäljning? Skicka in din ansökan idag. Vi ser fram emot att höra från dig!
Vi är stolta över att vara det föredragna valet för Sveriges mest framstående varumärken.
Med över ett decennium av erfarenhet inom kundhantering har vi inte bara etablerat oss som branschledande utan även byggt upp pålitliga partnerskap vid vår sida.
Vår arbetsplats präglas av prestigelöshet och högt i tak. Vi strävar ständigt efter att överträffa kundens förväntningar och skapar en miljö där varje interaktion ses som en möjlighet att leverera exceptionell service.
Genom att vara flexibla och kontinuerligt anpassa oss till kundernas behov, fortsätter vi att skapa meningsfulla och långsiktiga relationer. Ersättning
Fast och rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konnect Global AB
(org.nr 556818-9368), https://www.konnect.se/ Arbetsplats
Konnect Jobbnummer
9599692