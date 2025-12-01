Kickstarta din karriär inom samhällsbyggnad som projektledarstöd
2025-12-01
Kickstarta din karriär inom samhällsbyggnad - bli projektledarstöd i ett miljardprojekt! Är du nyutexaminerad och redo att ta dina första steg in i en av Sveriges mest spännande branscher? Vill du se hur ett storskaligt miljardprojekt faktiskt byggs upp, styrs och utvecklas - från insidan? Drömmer du om en framtid inom projektledning, och vill få erfarenheter som ger dig ett försprång?
Då kan det här vara rollen för dig.Publiceringsdatum2025-12-01Om tjänsten
Som projektledarstöd blir du en viktig del av teamet och arbetar nära projektledare och enhetschefer i omfattande entreprenadprojekt. Du får en unik möjlighet att vara med där besluten tas och där projekten drivs framåt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:Förbereda, planera och administrera bygg- och ekonomimöten
Samordna och kommunicera med entreprenörer
Skriva protokoll och hantera uppföljning
Organisera och kvalitetssäkra olika mötesformer
Hantera administrativt stöd såsom IT-beställningar
För rätt person finns goda möjligheter att successivt ta dig an mer kvalificerade och ansvarsfyllda arbetsuppgifter. Det här är en roll där du verkligen kan växa - både tekniskt och inom projektledning.
Vi söker dig somNyligen har tagit examen inom samhällsbyggnadsteknik, byggteknik eller liknande område
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Är van användare av PowerPoint och har lätt för att skapa tydliga, visuellt tilltalande presentationer
Är prestigelös, nyfiken och har ett starkt eget driv
Gärna har tidigare erfarenhet från projektassisterande roller, till exempel via extrajobb eller exjobb
Om anställningen:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday med goda chanser till en anställning direkt hos kund efter en tid.
Övrig info: Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Solna, resor förekommer i tjänsten
Rekryteringsansvarig: Hedvig Svärd
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om Friday:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
