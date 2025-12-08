Kickstarta din karriär inom försäljning i Stockholm!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Säljarjobb / Stockholm
2025-12-08


Har du nyss tagit studenten, är social och sugen på ett jobb där du både tjänar pengar och utvecklas snabbt? Då kan detta vara perfekt för dig! Vi söker drivna personer till vår kund kontor i Sthlm.

Här får du:
• Säljutbildning - vi lär dig allt du behöver för att lyckas
• Grym teamkänsla - roliga kollegor, tävlingar och afterworks
• Karriärmöjligheter - vi gillar att lyfta folk internt
• Lön + bonusar - ju bättre du presterar, desto mer tjänar du

Dina uppgifter:
• Ringa privatpersoner och sälja produkter/tjänster
• Arbeta mot mål men alltid med kundens bästa i fokus
• Sprida positiv energi och bidra till teamets framgång

DETTA SÖKER VI

• Är social, positiv och gillar att snacka med människor
• Vill se resultat av ditt arbete
• Talar och skriver svenska flytande
• Kanske provat på sälj, service eller butik - men det är inget krav

Arbetstid: Mån-fre, 09:00-18:00
Start: Januari
Direktanställning
Utdrag ur belastningsregister krävs innan anställning

Perfekt jobb om du vill ha kul på jobbet och få värdefull erfarenhet tidigt i karriären!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
112 31  STOCKHOLM

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Victoria Henningsson
info@studentconsulting.com

Jobbnummer
9634369

