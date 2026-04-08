Kickstarta din karriär inom försäljning - utbildning ingår! (Kalmar)
Sector Alarm AB / Säljarjobb / Kalmar
2026-04-08
Letar du efter ditt första jobb, eller vill du kicka igång en karriär inom försäljning? Vill du ha utbildning från dag ett och jobba i ett ungt team? Då är rollen som säljare hos Sector Alarm perfekt för dig.
Vi söker nu fältsäljare / säljare på heltid som vill utvecklas, växa och lära sig försäljning - helt utan krav på tidigare erfarenhet.
Vad vi erbjuder dig:
Ett starkt team, härlig kultur, högt tempo och peppande kollegor - vi jobbar tillsammans för att nå våra mål.
Friskvårdsbidrag - för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Tävlingar och bonusprogram - vi älskar att belöna din prestation!
Karriärmöjligheter - väx inom företaget och ta nästa steg.
Utbildning och coachning - vi ger dig verktygen för att lyckas.
Sociala aktiviteter- vi bygger gemenskap även utanför jobbet.
En trygg arbetsgivare med ett starkt varumärke.
Som säljare hos oss jobbar du med aktiv försäljning, där du träffar kunder öga mot öga. Du bokar och håller kundmöten, presenterar våra säkerhetslösningar och hjälper familjer att få ett tryggare hem.
Du får allt du behöver för att lyckas - utbildning, coachning, stöd från teamet, samt en tydlig karriärväg.

Dina arbetsuppgifter
Möta potentiella kunder
Presentera säkerhetslösningar
Genomföra kundmöten och skapa förtroende
Bygga relationer och representera Sector Alarm
Det här är en roll där du utvecklas snabbt och där du får mycket frihet, ansvar och möjlighet att växa.
Ingen erfarenhet? Perfekt - vi lär dig allt!
Vi söker dig som:
Pratar svenska flytande
Kan jobba heltid (mån-fre, 12-21)
Har ett rent belastningsregister
Är social, positiv och gillar att träffa människor
Den här tjänsten passar dig som är ny i arbetslivet, driven och social.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi använder löpande urval, så skicka in din ansökan redan i dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sector Alarm AB
(org.nr 556597-1081)
392 34 KALMAR Jobbnummer
9841569