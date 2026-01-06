Kickstarta din karriär 2026 - vi söker nya stjärnor till vårt säljteam!
Belmont Group AB / Säljarjobb / Solna Visa alla säljarjobb i Solna
2026-01-06
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Belmont Group AB i Solna
Är du redo för en nystart och vill bygga en karriär med start redan från januari 2026?
Vi söker nu engagerade och nyfikna personer som vill lära sig försäljning från grunden och utvecklas snabbt tillsammans med oss.
Hos oss blir du en del av ett motiverat team som arbetar med försäljning av mobilabonnemang för operatören 3 till privatkunder. Här ligger fokus på driv, utveckling och teamwork - inte bara siffror.
Detta är mer än ett jobb - det är en möjlighet att bygga din framtid och ha roligt längs vägen.
Vi erbjuder:
Trygg garantilön kombinerat med mycket konkurrenskraftiga provisioner
Gedigen utbildning och kontinuerlig coachning
En energifylld arbetsplats med tempo, teamkänsla och stöttande kollegor
Stora möjligheter att växa - både i rollen och inom organisationen
Vi söker dig som:
Har stark vilja, energi och nyfikenhet
Trivs med att prata med människor och bygga relationer
Vill utvecklas inom försäljning och är öppen för att lära dig nytt
Gillar utmaningar och vågar testa nya saker
Startdatum: Januari 2026
Skicka in din ansökan redan idag - vi hör av oss inom kort! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: sandra.eriksson@ambivio.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Belmont Group AB
(org.nr 559197-5940)
Gårdsvägen 8 (visa karta
)
169 70 SOLNA Arbetsplats
Belmont Grace AB Jobbnummer
9670064