KI söker enhetschef till Antagning och examen
Karolinska Institutet, Gemensamt Verksamhetsstöd, Utbildningsstöd
2025-10-09
Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?
Enheten Antagning och Examen ansvarar för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighet för antagning till utbildning på forskarnivå samt utfärdande av examen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
Enheten tillhör avdelningen för https://ki.se/om-ki/organisation-och-ledning/gemensamt-verksamhetsstod/avdelningen-for-utbildningsstod
(US) som ansvarar för stödet till KI:s studenter, ledning och ledningsorgan i frågor som rör utbildning på samtliga utbildningsnivåer. Vårt mål är att ge god service och bidra med professionellt stöd och effektiv administration.
Din roll
Som enhetschef ansvarar du för planering, samordning och utveckling av enhetens verksamhet. Du har budgetansvar, inklusive ansvar för studieavgiftsbudgeten, och arbetar strategiskt med att vidareutveckla enhetens funktioner och interna processer.
Du och din enhet är Karolinska Institutets expertfunktion inom antagning och examen och fungerar som stöd till ledning, institutioner och programansvariga. Du förväntas vara ett aktivt och tillgängligt stöd till hela organisationen i frågor som rör enhetens ansvarsområden, och du representerar KI i nationella och internationella sammanhang.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
- Relevant akademisk examen
- Erfarenhet av att arbeta på myndighet
- God kännedom om utbildningsfrågor och de regelverk som styr statlig förvaltning och högskoleutbildning
- God kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift
- Förmåga att samarbeta, ta initiativ och arbeta lösningsorienterat
- erfarenhet av att leda andra, till exempel genom projektledning eller motsvarande samordnande roller
Det är meriterande om du har:
- jobbat med studieadministativa processer till exempel antagning eller examen
- chefserfarenhet med personal- och budgetansvar
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Varmt välkommen med din ansökan.
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.
