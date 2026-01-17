Key Account Sales/Säljare till Stone Materials
2026-01-17
Key Account Sales/Säljare till Industry Stone Materials Area North
Är du genuint intresserad av försäljning med stort kundansvar? Drivs du av att vara ute hos dina kunder för att bygga relationer och har ett skarpt sinne för affären? Vi har stor efterfrågan på våra produkter och tjänster och nu finns en möjlighet att bli en del av vårt team på en växande och spännande marknad i Västerbotten.
Som säljare i Area North får du utveckla vårt kunderbjudande och skapa attraktiva och kundanpassade lösningar som driver oss till en starkare marknadsposition. En viktig del i rollen är att öka försäljningen till befintliga och nya kunder genom aktivt arbete med kundbesök för att identifiera nya affärsmöjligheter och bygga relationer utifrån våra strategiska mål.
Du ansvarar för försäljning och marknadsbevakning i Västerbotten och har självständigt ansvar för försäljningsbudget och prognos
Du samarbetare med och stöttar kollegor i försäljningsarbetet i Jämtland.
Du arbetar självständigt och driver hela säljprocessen i dialog med produktion, samtidigt som du samverkar med dina säljkollegor för att nå uppsatta försäljningsmål
Du ansvarar för hela affären från nätverkande och bearbetning av kunder till förhandling och uppföljning
Din profil som säljare
Du har minst 3 års säljerfarenhet från liknande verksamhet. Relevant erfarenhet från täkt- och eller anläggningsverksamhet är meriterande. Upparbetat nätverk i området och branschen är starkt meriterade.
Du har ett tydligt, strategiskt tankesätt runt affärer och försäljning och kan identifiera nya affärsmöjligheter.
Du trivs i förhandlingssituationer och anpassar dig till aktuell situation.
Du stimuleras av att göra lönsamma affärer, förstår vikten av att arbeta ute, nära kunderna och har ett stort engagemang för affären och kundrelationer.
Du har lätt för att skapa varaktiga relationer, såväl internt som externt och trivs med att arbeta tillsammans med andra, då teamet är mycket viktigt för att uppnå bestående resultat. Du har god kommunikativ förmåga och behärskar svenska och engelska väl i både tal och skrift. Du har goda kunskaper i Officepaketet och ser framför allt Excel som ett utmärkt hjälpmedel samt erfarenhet av att arbeta i olika affärssystem.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Umeå. Tjänsten innebär resor då kundbesök är frekvent förekommande. B- körkort och tillgång till bil är ett krav. Vid behov tillämpas provanställning.
Den här tjänsten bakgrundskontrolleras I enlighet med NCCs säkerhetskultur.
NCC erbjuder
Vi på NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. Därför erbjuder vi dig som arbetar hos oss ett stort utbud av personalförmåner. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare. Det ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder också försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt andra erbjudanden och rabatter via vår förmånsportal Benifex. NCC Industry har ett implementerat och processinriktat verksamhetssystem som styr och leder oss framåt på vägen för att kunna förbättras, utvecklas och nå uppsatta mål. Vi är certifierade enligt ISO 9001 (kvalitét), ISO 14001 (miljö) samt ISO 45001 (arbetsmiljö).
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om rollen som säljare? Kontakta gärna Area Manager Andreas Andersson, telefon: 070-316 72 81. Urval sker löpande så ansök därför så snart som möjligt, dock senast 2026-01-30.
Varmt välkommen med din ansökan!
NCC ska spegla våra kunder såväl som samhället i stort och är beroende av medarbetare med olika kompetenser. Vi strävar efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med rekryterare samt säljare av annons- eller bemanningslösningar.
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
