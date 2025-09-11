Key Account Manager till Skandistål i Landskrona
2025-09-11
Är du en person som bygger förtroende och långsiktiga relationer? Vill du kombinera din tekniska förståelse med känsla för affärer i en internationell miljö? Som Key Account Manager hos Skandistål får du friheten att forma din egen vardag och utveckla affärer med kunder och leverantörer över hela världen.
Om Skandistål
Skandistål är en av de största nordiska importörerna av stångmaterial, smide och valsade ringar. Sedan starten 1999 har företaget vuxit genom starka kundrelationer, djup materialkunskap och nära samarbete med både kunder och leverantörer. Bolaget levererar allt från lagervaror till ritningsbaserade produkter - från eget lager i Landskrona eller direkt från verk i Europa och världen.
Här blir du en del av ett erfaret team som värdesätter kvalitet, pålitlighet och gemenskap. På Skandistål kombineras frihet och ansvar - här får du mandatet att själv styra din vardag samtidigt som du är en viktig del av en sammanhållen och kunnig organisation.
Rollen som Key Account Manager
Som Key Account Manager på Skandistål ansvarar du för hela kundresan - från att vårda och utveckla befintliga samarbeten till att identifiera nya affärsmöjligheter. Du använder din tekniska förståelse och affärskänsla för att skapa värde för kunderna och bidra till långsiktiga relationer. Rollen är varierad och ger dig både ansvar och frihet att driva affärer på ditt sätt.
Dina huvudsakliga uppgifter:
Vårda och utveckla långsiktiga relationer med befintliga kunder.
Identifiera och skapa nya affärsmöjligheter hos både befintliga och potentiella kunder.
Bygga och vårda goda relationer med leverantörer för att säkerställa optimala lösningar för kunderna.
Använda ritningsförståelse och teknisk dialog för att möta kundens behov.
Resa för att träffa kunder och leverantörer, både nationellt och internationellt.
Du blir en del av ett erfaret säljteam med tre andra Key Account Managers och rapporterar direkt till VD.
Vem är du?
Vi tror att du har en bakgrund inom stål- eller verkstadsindustrin, med förståelse för stål, mekanisk bearbetning och ritningsläsning. Du är social, nyfiken och förtroendeingivande, och har en naturlig förmåga att skapa relationer och driva affärer framåt.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet från stål- eller verkstadsindustrin, gärna med inslag av försäljning.
Förmåga att läsa och förstå ritningar på en övergripande nivå.
Goda språkkunskaper i engelska - ytterligare språk är meriterande.
Vanan och viljan att resa, både i Sverige och internationellt.
En social och kommunikativ personlighet med förmåga att skapa långsiktiga relationer.
Det viktigaste är din motivation, ditt driv och din nyfikenhet - rätt inställning väger tyngre än exakt bakgrund.
Personligen utmärker du dig genom att vara:
Relationsskapande - Du bygger förtroende, vårdar långsiktiga relationer och trivs i en roll där nätverkande är en naturlig del av vardagen.
Självständig - Du driver dina processer framåt, tar ansvar för dina affärer och hittar lösningar utan att vänta på instruktioner.
Handlingskraftig - Du ser möjligheter, vågar ta initiativ och agerar snabbt när situationen kräver det.
Kommunikativ - Du uttrycker dig tydligt och anpassar din kommunikation till olika människor och situationer.
Skandistål erbjuder
Du blir en del av ett framgångsrikt företag som är på en fortsatt expansiv resa.
En fri och självständig roll med stort ansvar.
Möjlighet att arbeta internationellt med både kunder och leverantörer.
Starka kundrelationer inom industrier som försvar, sjukvård, möbel och verkstad.
Kollektivavtalsliknande villkor.
Tjänstebil, friskvårdsbidrag och flexibel arbetstid.
Placering på kontoret i Landskrona med resor inom Norden och Europa.
Intresserad?
Låter detta som en spännande utmaning för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
Övrig information
Lön enligt överenskommelse
