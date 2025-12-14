Key Account Manager till MäklarOfferter - Sveriges ledande mäklarplattform
Mäklarofferter Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-12-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mäklarofferter Sverige AB i Stockholm
Är du en driven och hungrig KAM som brinner för försäljning och att bygga långsiktiga relationer? Då har du hittat rätt. Hos MäklarOfferter får du möjlighet att arbeta med några av Sveriges största mäklarbyråer som kunder. Här tar du plats i en nyckelroll i ett företag med ett starkt och väletablerat varumärke, där din insats verkligen gör skillnad.
MäklarOfferter är Sveriges största förmedlare av bostadsförsäljningar till mäklarbranschen och vi söker nu en KAM som ska ansvara för att förvalta en redan stark kundbas samtidigt som du aktivt ansluter nya mäklare till vår tjänst.
Vi erbjuder dig möjligheten att komma in i rollen med en omfattande kundstock redan från start, vilket ger dig ett stabilt utgångsläge för att snabbt generera resultat.
Om rollen:
Som Key Account Manager hos MäklarOfferter kommer du att vara ansvarig för både relationsbyggande försäljning och utveckling av nya affärer. Du arbetar med Sveriges mest framstående mäklare och säkerställer att de får maximal nytta av vår tjänst samtidigt som du ansluter nya mäklarfirmor till plattformen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Relationsbyggande försäljning
Arbeta strukturerat och kontakta både befintliga kunder för merförsäljning och uppföljning, samt bearbeta mäklare som ännu inte är anslutna till vår tjänst.
Säkerställa kundnöjdhet
Arbeta aktivt med befintliga mäklare för att säkerställa att de är nöjda och att deras behov tas om hand, inklusive att hjälpa dem med administrativa uppgifter såsom uppdateringar av deras presentationer och insamling av kundomdömen.
Vi söker dig som är:
För att lyckas i rollen är du en självgående och målinriktad säljare som har en naturlig förmåga att skapa långsiktiga affärsrelationer. Du drivs av att se resultat och har en stark vilja att överträffa både dina egna och företagets mål.
Relationsskapande och socialt skicklig
Du får energi av att umgås med andra och har lätt för att skapa förtroende och bygga nya kontakter.
Trovärdig och pålitlig
Du strålar av självsäkerhet och dina kunder känner att de kan lita på dig.
Prestigelös och teamorienterad
Du är inte rädd för att hjälpa dina kollegor och ser till att skapa en positiv arbetsmiljö omkring dig.
Självständig och ansvarstagande
Du trivs med att arbeta självständigt och tar ansvar för dina egna mål och prestationer.
Tävlingsinriktad och driven
Du har en tävlingsinriktad natur och drivs av att vara bäst - inget hindrar dig från att stänga affärer.Publiceringsdatum2025-12-14Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av B2B-försäljning med dokumenterat goda resultat.
Ett enormt driv och en passion för försäljning.
Bekväm med större affärer i spannet 100.000 - 1.000.000 kr.
En vinnarskalle som älskar att tävla, överträffa sina mål och leverera på toppnivå.
Stark kommunikationsförmåga på svenska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande (EJ KRAV):
Meriterande om du har jobbat som fastighetsmäklare och har använt MäklarOfferter för att få in försäljningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
E-post: cv@maklarofferter.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mäklarofferter Sverige AB
(org.nr 556843-6298)
Hammarby Sjöstad (visa karta
)
120 62 STOCKHOLM Arbetsplats
MäklarOfferter Sverige AB Jobbnummer
9643248