Key Account Manager till kontor i Rättvik, Göteborg eller Eskilstuna
2025-08-25
I rollen som Key Account Manager (KAM) bidrar du till Svensk Fordonsladdnings expansion och utvecklingen av den svenska infrastrukturen för fordonsladdning och energilagring. Du får möjlighet att arbeta i en bransch med goda framtidsutsikter och med kunder över hela landet.
Vi söker dig som brinner för teknik och har en dokumenterad förmåga att bygga långsiktiga kundrelationer. Du har en stark vilja att engagera dig i innovativ teknik i branschens framkant.
Tjänsten är placerad på något av våra kontor i Rättvik, Eskilstuna, Göteborg, Kalmar eller Bollnäs. Resor förkommer över hela landet, och viss del av tjänsten kan utföras digitalt på distans.
Information om uppdraget
Som Key Account Manager (KAM) ansvarar du för att bygga och upprätthålla starka affärsrelationer med våra kunder, med omsättnings- och resultatansvar. Du identifierar och prospekterar nya kunder samt vårdar relationerna med befintliga. Du hanterar hela säljprocessen och har en djup förståelse för de tekniska aspekterna av försäljningen.
På Svensk Fordonsladdning genomsyras vår verksamhet av en entreprenöriell anda. Våra medarbetare har en ofta bakgrund inom vår kärnverksamhet, vilket inkluderar erfarenhet som distributionselektriker och inom elprojektering. Denna kompetens bidrar till vår styrka och flexibilitet.
Vi värdesätter korta beslutsvägar, vilket möjliggör smidighet och anpassningsförmåga i vår snabbt föränderliga bransch. Här är det enkelt att hålla sig ajour med utvecklingen och agera proaktivt.Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter inom fordonsladdning och energilagring.
Bygga starka relationer med befintliga och nya kunder och fungera som deras primära kontaktpunkt.
Arbeta tillsammans med övriga avdelningar för att säkerställa att kundernas behov tillgodoses och att kundnöjdheten upprätthålls.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Prospektering och bearbetning av nya kunder.
Strategisk planering och genomförande av försäljningsstrategier.
Utveckla kundanpassade erbjudanden och lösningar.
Underhållande av relationer och samarbeten med befintliga kunder.
Ansvar för att driva hela säljprocessen fram till avslut.
Analysera marknadsdata för att identifiera trender och affärsmöjligheter.
Arbeta i nära samarbete med dina kollegor på säljavdelningen och dela insikter samt framgångsfaktorer.
Rapportera resultat och insikter till ledningen.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet inom elbranschen, exempelvis som elektriker, projektledare, elkonstruktör eller i liknande roller, och som har en god förståelse för hur elanläggningar är uppbyggda. Du är nu redo att ta steget vidare och använda dina värdefulla kunskaper i en mer säljorienterad roll.
Det är meriterande om du har arbetat med högspänning. Du har grundläggande elkunskap, stark kommunikativ förmåga och kan identifiera kundernas behov. Du behärskar svenska flytande i tal och skrift, är beredd att resa i tjänsten, har körkort för personbil och kan arbeta både självständigt och i team.
Som person förväntas du vara:
Resultatinriktad och drivande.
Anpassningsbar och lösningsorienterad.
En social lagspelare som kan samarbeta och skapa relationer.
Strukturerad, noggrann och ansvarstagande.
Övrig information:
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Förmåner:
På Svensk Fordonsladdning betraktar vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande förmåner:
Förmånsbil (om tjänsten innebär mycket resor)
Tjänstepension och kollektivavtal
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
Försäkringar
Marknadsmässig lön
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Vi utför alkohol- och drogtester samt begär utdrag ur brottsregister i samband med eventuell anställning.
Vi söker kontinuerligt nya kollegor som delar våra värderingar - affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Därför välkomnar vi din ansökan redan idag. Så ansöker du
