Key Account Manager till KGC Verktyg & Maskiner

Nu söker vi en relationsbyggande affärsstrateg med starkt kommersiellt fokus, som vill vara med och utveckla KGC:s erbjudande.
Har du erfarenhet av B2B-försäljning, brinner för kundrelationer och vill arbeta med starka varumärken inom byggbranschen? Vill du kombinera strategiskt tänk med operativt säljarbete, i ett bolag där din insats gör en verklig skillnad? Då är du välkommen till KGC Verktyg & Maskiner - proffsens förstahandsval sedan 1950.
Varför du kommer att trivas hos oss
På KGC utvecklar och levererar vi ergonomiska kvalitetsverktyg till murare, plattsättare och putsare över hela Sverige. Vi är en del av Bergman & Beving och har en lång historia av innovation, hållbarhet och kundfokus. Hos oss får du möjlighet att arbeta med ett välrenommerat varumärke som förknippas med kvalitet, kunskap och pålitlighet.
Med huvudkontor i Sickla och lager i Tyresö verkar vi nära marknaden - med korta beslutsvägar, hög flexibilitet och stark entreprenörsanda.
Din roll hos oss
Som Key Account Manager (KAM) är du en nyckelspelare i vår säljorganisation. Du ansvarar för våra största kunder och återförsäljarkedjor, utvecklar affärer och etablerar långsiktiga samarbeten.
Dina ansvarsområden inkluderar bland annat att:
Utveckla och vårda relationer med nyckelkunder och återförsäljarkedjor
Identifiera nya affärsmöjligheter och expandera befintliga kundkonton
Förhandla avtal och säkerställa lönsamma affärer för båda parter
Medverka på interna säljmöten och prioritera säljaktiviteter
Samverka med marknad, produkt och inköp för att driva kampanjer och lanseringar
Arbeta strukturerat i CRM och försäljningsprocesser
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom bygg- eller kakelbranschen
Är skicklig på att bygga förtroende och driva affärer från behov till avslut
Är analytisk, strukturerad och målfokuserad
Kommunicerar tydligt och inspirerande - både internt och externt
Gärna har arbetat i CRM-system och har förståelse för affärsdata
Vad vi erbjuder
En nyckelroll i ett väletablerat företag med starkt varumärke
Möjlighet att påverka både strategiskt och operativt
Ett engagerat och kunnigt team med hög yrkesstolthet
Konkurrenskraftiga villkor och tjänstebil
En företagskultur där tradition möter innovation - med kunden i centru
Placering: Sickla (resor inom Sverige förekommer) Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning Ersättning
