Key Account Manager till If Commercial Large & Partner
Maxkompetens Sverige AB / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2026-02-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Maxkompetens Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Har du ett skarpt affärssinne och vet att starka relationer är grunden för framgång? Trivs du i en dynamisk vardag där du själv får styra riktningen och skapa affärer genom aktivt relationsbyggande? Har du dessutom erfarenhet från en liknande roll inom försäkringsbranschen? Då kan rollen som Key Account Manager hos If vara din nästa utmaning! Här får du möjlighet att utveckla både befintliga och nya kundrelationer - och vara en nyckelspelare i ett av Nordens ledande försäkringsbolag.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
I rollen som Key Account Manager är ditt huvudsakliga uppdrag att utveckla befintliga kundrelationer och identifiera nya affärsmöjligheter hos större företag. Med ditt etablerade nätverk och din förmåga att läsa av marknaden blir du en viktig drivkraft i Ifs fortsatta tillväxt.
Du blir en del av ett kompetent och erfaret team och Ifs ansikte utåt mot företagsmarknaden, där du aktivt prospekterar, bearbetar och presenterar marknadens mest konkurrenskraftiga försäkringslösningar. Genom att förstå varje företags unika behov skräddarsyr du lösningar som skapar trygghet och ger kunderna möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet.
Rollen innebär ett helhetsansvar för affären - från prospektering och första kontakt till leverans, uppföljning och långsiktig förvaltning av portföljen.
If erbjuder ett spännande och utvecklande uppdrag i ett stabilt och framgångsrikt bolag där du får växa både som rådgivare och som person. Du inleder med ett gediget introduktionsprogram, parallellt med att du börjar arbeta med både nya kunder och en befintlig kundstock. Här satsar man löpande på kompetensutveckling för att behålla sin position längst fram i branschen, och du får stor frihet att själv styra din vardag och påverka både din egen och Ifs fortsatta framgång.Profil
För att vara aktuell för rollen som Key Account Manager har du minst fem års erfarenhet av en liknande säljroll inom försäkringsbranschen. Du har en stark egen drivkraft samt brinner för att uppnå goda resultat och göra affärer. Med ett tydligt kundfokus är du skicklig på att bygga långsiktiga och förtroendefulla relationer.
Du arbetar självständigt, är initiativtagande och tar ansvar för att leverera med hög kvalitet. Eftersom du har gedigen erfarenhet från branschen besitter du ett relevant kontaktnät och god insikt i affären. Vidare är du kommunikativ och utåtriktad, med god samarbetsförmåga och en hög grad av självmotivation. Du har en professionell framtoning och uttrycker dig mycket väl i både tal och skrift.
Du har också:
• B-körkort och tillgång till bil, då resor förekommer i arbetet.
• Goda kunskaper i Microsoft Office programmen.
Övrig information
• Placeringsort: Stockholm, i moderna och trevliga lokaler i Solna/Bergshamra
• Start: Efter överenskommelse.
• Varaktighet: Tillsvidare.
• Lön: Individuell lönesättning.
If har valt att samarbeta med Maxkompetens i denna rekryteringsprocess. Har du frågor angående tjänsten så kontakta gärna ansvarig rekryterare på Maxkompetens, Jonna Alm på telefon 073 540 59 50.
Urval och intervjuer kommer ske löpande i denna process så ansök gärna på www.maxkompetens.se
redan idag!
Ansökningar via e-post mottages ej på grund av GDPR.Företaget
If är Nordens största försäkringsbolag, med närmare 4,6 miljoner kunder, både privatpersoner och företag, med verksamhet även i Baltikum. I dag försäkrar vi vart femte hem och var femte personbil i Norden och har ett brett utbud av sak- och personförsäkringar för både individer och företag.
Vi är drygt 10 000 anställda, fördelade på flera affärsområden och länder som tillsammans ser till att våra privatkunder och företagskunder får rätt hjälp. Tack vare vår storlek och bredd kan vi finnas nära våra kunder och erbjuda trygga försäkringar. Vårt löfte till våra kunder är kärnan i vår identitet - If hjälper mycket.
If är en del av Sampokoncernen, vars moderbolag Sampo Abp är noterat på Nasdaq-börsen i Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn. I 2025 blev Topdanmark en del av If. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9960". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maxkompetens Sverige AB
(org.nr 556647-6957), http://www.maxkompetens.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Maxkompetens Sverige Kontakt
Jonna Alm jonna.alm@maxkompetens.se +46 73 540 59 50 Jobbnummer
9741605