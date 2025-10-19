Key Account Manager Sveriges ledande mediehus
Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?
Bolaget är ett av Sveriges ledande mediehus och erbjuder en arbetsplats i en ung dynamisk miljö som präglas av driv, entreprenörsanda och hög digital kompetens. Vi söker dig som vill utmanas, utvecklas, jobba hårt och framförallt ha roligt på jobbet.
Key Account Manager Sveriges ledande mediehus
En Key Account Manager som ska axla ansvaret för både befintliga, avtalskunder, men också ta ansvar för att utveckla relationer med nya potentiella kunder.Publiceringsdatum2025-10-19Om tjänsten
Du är en central del av en säljorganisation som inte bara består av säljare. I teamet ingår även marknadsförare, strateger, projektledare, affärsutvecklare och ad ops som alla arbetar tillsammans med dig mot dina mål. Vi är ett högpresterande team och rollen innebär stort eget ansvar. Ditt driv och ditt sätt att angripa utmaningar är avgörande för din framgång.Dina arbetsuppgifter
Ditt fokus kommer vara att skapa långsiktiga samarbeten med nya och existerande kunder. Du kommer bli ansvarig för att växa existerande konton samt skapa nya. Du har eget budgetansvar mot uppsatta mål. Ditt fokus är att jobba direkt med våra kunder/marknadschefer men även daglig kontakt med medie- reklam- och PR-byråer. Paketering, presentationer och offerering av medielösningar, kreativa koncept och kampanjer är en stor del av ditt arbete. Du arbetar med bolagets samtliga sajter och plattformar och du jobbar både individuellt och som en del av ett team.
Vi söker dig som
Har övergripande för förståelse av marknadskommunikation
Vill jobba som strategisk partner till våra kunder
Vill utvecklas inom digital kommunikation och marknadsföring
Vill arbeta kreativt och kundanpassat med koncept och kampanjer
Drivs av att vilja göra bra affärer
Arbetsuppgifter & din erfarenhet
Förvalta och utveckla befintliga kundrelationer samt söka upp och etablera nya kontakter.
Vi söker dig som har arbetat med medieförsäljning sedan några år tillbaka.
Du är van vid att prata om medielösningar.
Som person är du en målfokuserad ut i fingerspetsarna.
Du tänker kommersiellt men är också långsiktig och trygg i din roll.
Du älskar att vara ute hos kund där du på ett konsultativt och affärsmässigt sätt driver dialogen till att handla om hur de på bästa sätt kan få utväxling av våra tjänster. Din genuina affärsglädje stöttas av din strukturella sida.
Vi erbjuder
En tillsvidareanställning på 100%, start enligt överenskommelse.
Ett spännande jobb med goda utvecklingsmöjligheter i ett internationellt företag i snabb utveckling.
En rolig och stimulerande tjänst i ett mycket kompetent team.
En kunnig organisation, givande arbete och en trevlig och professionell arbetsmiljö.
Konkurrenskraftigt erbjudande och lockande provisioner ovanpå det.
