Key Account Manager som älskar mat och människor Sorundahallarna
Grönsakshallen Sorunda Aktiebolag / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grönsakshallen Sorunda Aktiebolag i Stockholm
Sorundahallarna, som består av Grönsakshallen, Kötthallen och Fiskhallen Sorunda samt Björk & Magnusson, är en ledande kraft inom restauranggrossistbranschen i Sverige. Sorundahallarna är mer än bara en leverantör; vi är en gemenskap av passionerade matälskare som vill påverka både branschen och samhället och skapa en godare framtid.
Vi söker nu en Key Account Manager (KAM) som tillsammans med våra kunder skapar avtal som ger nöjda kunder och en lönsam affär. Du räknar på affärer, vårdar kundrelationer och följer upp. Som KAM hos oss är du en kritisk del i vår strävan att inte bara möta, utan överträffa våra kunders förväntningar genom innovation, samarbete och exceptionell service. Att jobba som KAM på Sorundahallarna innebär även att agera som projektledare vid kundaktiviteter. Om du har drivet och vill vara med oss att uppnå vårt mål att bli årets leverantör hos alla våra riks- och kedjekunder - då är detta rollen för dig!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Kundrelationer: Det personliga mötet med kund är extremt viktigt, det är där och då du kan förstå kundens verkliga behov och önskemål. Det är detta samspel som är så viktigt för oss då vi tillsammans med kund utvecklar såväl den gemensamma affären som vårt eget sortiment, så att det blir en vinn-vinn-situation för både oss och kunden.
Affärsutveckling: Identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter genom att analysera marknadstrender och kundbehov. Ditt arbete kommer att innebära att skapa och presentera affärsmässigt hållbara erbjudanden som matchar både våra och kundernas ambitioner.
Sortimentsutveckling: Samarbeta nära kunder och interna kollegor för att utveckla och anpassa vårt sortiment. Detta innebär att du aktivt bidrar med feedback från marknaden för att forma vår produktportfölj.
Försäljningsanalys och uppföljning: I rollen ingår en stor del räknearbete och att analysera försäljningsdata, kalkylera, offerera, säkerställa att priser ligger rätt, skapa och följa upp avtal, rapportera samt anpassa strategier efter behov.
Du jobbar för samtliga bolag inom Sorundahallarna och du kommer även jobba aktivt med koncernsamverkan då vi i många affärer gör gemensam sak med andra koncernbolag i Martin & Servera-gruppen.
Arbetsplatsen ligger i Västberga, strax söder om Stockholm city. I rollen kommer en del resor att ingå, framför allt inom Sverige.
Vem du är:
Erfaren och driven: Du har en gedigen bakgrund som KAM med fokus på större kundgrupper och är van vid att navigera i avtalsförhandlingar. Du har lätt för att motivera dig själv då du har stor egen frihet i ditt arbete och förväntas att självständigt driva ditt eget arbete framåt.
Relationsskapande: Du är bra på att skapa kontakt och bibehålla goda relationer. På mässor och möten med nya kunder är du företagets ansikte utåt.
Analytisk och affärsmässig: Du har ett ekonomiskt sinne, känsla för affärsmannaskap och kan visa på goda försäljningsresultat från tidigare jobb. Du är ett ess på att använda Excel och känner dig trygg i användandet av olika systemstöd och verktyg för att kalkylera nya och befintliga affärer, följa upp statistik och analysera lönsamhet.
Kommunikativ: Du uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift, och är bekväm med att vara företagets ansikte utåt.
Utbildning: Du har relevant utbildning inom sälj- och/eller ekonomiområdet.
IT-kunskap: Förutom kunskap i Officepaketet är det en stor fördel om du jobbat i SAP och är van vid att använda Power BI.
Språk: Du har mycket god svenska i både tal och skrift, för att kunna formulera tydliga och korrekta avtal och för att kommunicera med kunder både skriftligen och muntligen.
Körkort: B-körkort är ett krav, annars blir det rätt knepigt att besöka våra kunder.
Vad får jag av er:
Härliga kollegor, ett gäng matnördar, som liksom du älskar mat.
Stor egen frihet och möjlighet att påverka både ditt eget jobb som företagets framgång.
Får jobba med Sveriges absolut bästa och mest framgångsrika restauratörer.
Ett öppet och flexibelt arbetsklimat där dina idéer och initiativ värdesätts och uppmuntras.
En varierad vardag där du ibland jobbar administrativt på kontoret medan du andra dagar besöker kunder, ordnar kundaktiviteter, deltar i mässor eller tillsammans med våra kunder besöker leverantörer.
Meningsfullt arbete i ett företag som är djupt engagerat i hållbar utveckling och innovation.
Ett gäng fina förmåner som förmånsbil, friskvårdsbidrag, subventionerad massage på jobbet, tillgång till nytt och fräscht gym, frukostmacka, samt möjlighet att köpa hem våra fantastiska produkter i form av kött, fisk, frukt och grönsaker till ett bra pris.
Har du några frågor?
Eftersom det är semestertid kan vi inte ta emot samtal per telefon, men maila gärna Kenneth Hellberg mailto:kenneth.hellberg@gronsakshallen.se
om du vill veta mer.
Låter det intressant?! Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 25 augusti 2026.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer. Som en del i rekryteringsprocessen för att säkerställa en trygg och säker arbetsplats genomför vi även bakgrundskontroller.
Välkommen med din ansökan till en plats där ditt arbete gör skillnad i att göra varje dag lite godare!
Sorundahallarna består av bolagen Grönsakshallen Sorunda, Kötthallen Sorunda, Fiskhallen Sorunda och Björk & Magnusson, som ingår i Martin & Servera-gruppen, en del av Axel Johnson. Vi är Sveriges främsta restauranggrossister inom frukt & grönt, kött & chark samt sjömat. Vi är totalt ca 550 anställda i Stockholm, Göteborg, Hässleholm och Helsingborg. Vi är stolta över vår höga kvalitet och goda service där våra medarbetares engagemang och kunskap avgör vår framgång och framtidsresa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grönsakshallen Sorunda Aktiebolag
(org.nr 556263-6810), https://www.martinservera.se/
Elekgtravägen 15 (visa karta
)
126 30 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Martin & Servera - Grönsakshallen Sorunda Jobbnummer
10015089