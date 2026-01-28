Key Account Manager Paket & Logistik, flera orter möjliga
PostNord Sverige AB / Säljarjobb / Solna Visa alla säljarjobb i Solna
2026-01-28
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos PostNord Sverige AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
PostNord är Sveriges mest anlitade leverans- och logistikpartner för privatpersoner och företag. Vi identifierar kunders behov, lyssnar, förstår, löser problem och utvecklar deras affär. Vill du arbeta med PostNords strategiskt utvalda kunder? Vi söker nu en Key Account Manager inom Paket och Logistik. Vi är stolta över vår historia, där vi haft möjlighet att bygga upp ett oslagbart infrastrukturnät över hela Norden. Men verkligheten rör sig snabbt och detta påverkar både våra nyckelkunder och vår egen leveranskapacitet. Det är här du kommer in. Brinner du för att skapa värdeskapande lösningar och bygga fungerande långsiktiga kundrelationer?Då kan det vara dig som vi söker som vår nästa Key Account Manager!Du, vi och jobbetPostNord har en synlig men samtidigt osynlig dygnet-runt-struktur som är en viktig och hållbar del av samhället. Vi är ödmjuka och stolta över vårt samhällsuppdrag, vår kunskap och genomförandeförmåga. Som Key Account Manager har du en given nyckelroll i att utveckla lönsamma affärer med våra största och strategiskt utvalda kunder. Vi söker dig med erfarenhet av komplex försäljning som vill identifiera nya affärsmöjligheter, driva försäljningsprocesser och arbeta i en snabbrörlig bransch. Team Nord, med utgångspunkt från Stockholm och norra Sverige, består av 9 medarbetare.Som Key Account Manager rapporterar du till Försäljningschef- Andreas Andersson. I rollen så förekommer vissa resor i tjänsten. Fördelaktigen utgår du från Stockholm i denna position, men det finns även möjligheter att utgå från andra orter där PostNord har administrativ personal (Örebro, Norrköping, Sundsvall m.fl.). Vad du kommer att göra
- Arbeta med PostNords största och mest strategiska kunder på operativ, taktisk och strategisk nivå för att säkerställa långsiktig tillväxt och lönsamhet
- Bygga ett starkt kontaktnät hos kunderna, identifiera nya affärsmöjligheter och leda kunden genom hela försäljningsprocessen fram till avslut
- Genom en djup förståelse för kundens affär identifiera och definiera både uttalade och underliggande behov
- Ansvara för att kalkylera och offerera värdeskapande lösningar samt följa upp affärsresultat och måluppfyllelse
- Arbeta proaktivt med kunderna för att implementera affärer inom överenskomna tidsramar
- Säkerställa kundnöjdhet hos våra strategiska kunder och att våra tjänster speglar deras unika behov
- Ansvara för att omförhandla priser och sluta nya samarbetsavtal
Vem du är
- Relationsbyggande: Du har lätt för att komma andra nära och en duktig storyteller i att skapa engagemang.
- Affärsmannaskap: Att skapa affärsvärde är en ryggmärgsreflex hos dig där du ständigt är tillgänglig och lösningsoriterad i dina handlingar - nästan som en livsstil.
- Samarbetsförmåga: Du samarbetar väl och rör dig obehindrat inom organistioner både internt och hos kunder, där du anstränger dig för att alltid vara en positiv kraft när du stöter på utmaningar.
- Proaktiv: Ingen trivs i osäkerhet, vilket du förebygger genom att ta egna initiativ och ligga steget före i dina handlingar.
- Kommunikativ: Du vill snabbt gå till kärnan av en frågeställning och skapa tydlighet åt alla.
-
Strategisk: Nyckelkunderna du arbetar mot uppskattar helheten, där din förmåga till behovsanalys är en nyckel för samarbete.
- Innovativ: Du kan se alternativa lösningar och utmana befintliga strukturer.
- Du är unik: Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper
Vad du tar med dig
- Relevant akademisk examen ex. inom ekonomi, marknadsföring, industriell ekonomi eller motsvarande.
- Utbildning inom försäljning, affärsmannaskap och säljteknik, till exempel Spin.
- Minst 5-10 års dokumenterad erfarenhet av komplex försäljning mot nyckelkunder med bevisat goda resultat, både gentemot befintliga- och nya kunder.
-
Erfarenhet från logistikverksamhet och/eller e-handel är mycket meriterande.
-
Erfarenhet från nordiska- eller internationella verksamheter är meriterande.
-
Tidigare erfarenhet av att leda interna team med olika nyckelkompetenser för att skapa skräddarsydda kundlösningar.
- Systematisk omvärldsbevakning där du har bevakat marknadstrender och följer utvecklingen i branschen.
- Trygg i hela Office-paketet och CRM-system (ex. SalesForce).
-
Tidigare erfarenhet av Power-BI är en bonus.
- B-körkort.
- Goda kunskaper i svenska och i engelska, i tal såväl som i skrift.
Vad väntar du på?Välkommen med din ansökan! Urval sker löpande så skicka din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med start efter överenskommelse. I ansökningsprocessen är det obligatoriskt med videoinspelat svar på en urvalsfråga. I rekryterings- och urvalsprocessen kommer personlighets- och färdighetstester att användas.
Om du undrar något över tjänsten, kontakta Talent Acquisition Specialist/Headhunter - Casper von Sivers på 073 561 78 70 eller casper.von-sivers@postnord.com
. Vi ser fram emot att höra från dig!
Vi ser fram emot att höra från dig!
För fackliga kontaktpersoner se Fackliga kontakter.
Dygnet runt är vi på väg - från en människa till en annan, från ett företag till ett annat. Varje dag levererar vi över 4,5 miljoner brev och 600 000 paket. Varje försändelse är viktig - post, paket och logistik möjliggör relationer och affärer. Här får du vara med och påverka!
PostNord är den ledande leverantören av paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi är över 26 500 medarbetare och som en av Nordens största arbetsgivare tar vi ett stort socialt ansvar. Vi erbjuder en attraktiv och utvecklande arbetsplats där medarbetarna kan växa och trivas. Hos oss får du schyssta arbetsvillkor enligt kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och andra förmåner via vår egen personalstiftelse PostNord Plus. Vi prioriterar både våra kunder och våra medarbetare där vi tror att utvecklings- och karriärmöjligheter är grunden för att vara en attraktiv arbetsplats för anställda och helhetsleverantör för våra kunder.
Vi leder branschen in i den koldioxidsnåla ekonomin, med målet att bli fossilfria till 2030. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan genom att investera i fossilfria transporter och utveckla hållbara lösningar för våra kunder och medarbetare. Med vår expertis och vårt unika distributionsnät utvecklar vi förutsättningar för framtidens kommunikation och handel. Ersättning
Fast och rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PostNord Sverige AB
(org.nr 556711-5695), https://www.postnord.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
PostNord Sverige Jobbnummer
9710254