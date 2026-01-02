Key Account Manager på Framtidsutveckling - En del av AcadeMedia EdTech
2026-01-02
Vad gör vi på Framtidsutveckling?
Som en ledande aktör inom sök- och jämförelsetjänster för utbildningar är vi stolta över att kunna erbjuda ett nätverk av attraktiva sök- och jämförelsetjänster till våra kunder. Tillsammans lockar våra plattformar över 5 miljoner årliga besökare i jakt på sin nästa utbildning eller arbetsgivare.
Vi är dedikerade till att främja och underlätta människors val av yrke och utbildningar och förankra det i arbetsmarknadens nuvarande och framtida behov av kompetens. Våra kunder är allt från skolor och kommuner till privata utbildare och stora koncerner.
Tjänsten som Account Manager hos Framtidsutveckling
Vi på Framtidsutveckling söker en framåtlutad och kompetent Key Account Manager för att stärka vårt framgångsrika säljteam i Göteborg. För att kvalificeras för rollen har du tidigare erfarenhet inom B2B-försäljning av digitala tjänster eller media. Du kommer kommer börja med ett bygga din egen kundportfölj och förväntas driva försäljningen inom ditt affärsområde genom uppföljning av inkommande leads, egenprospektering, kundvård och affärsutveckling. Över tid ser vi att du succesivt tar över ansvaret för befintliga kunder. Du jobbar självständigt genom hela försäljningsprocessen och förstår vikten av starka relationer och att ha "örat mot rälsen".
Vi söker dig som:
Lever för B2B-försäljning
Är van med kundkontakt via telefon och digitala möten
Är social och brinner för kontakten med andra människor
Är driven och disciplinerad
Är en glädjespridare, modig och vågar ta för dig
Dina huvudarbetsuppgifter och ansvarsområden:
Prospektering, intag och försäljning mot nya kunder
Uppföljning av statistik och utfall med kund
Tjänst- och produktpaketeringar
Affärsutveckling
Framtidsutveckling är ett entreprenöriellt bolag där vi fortsatt jobbar tätt med bolagets grundare - här har vi högt i tak. Utöver att du får tillgång till interna utbildningar och inspirerande föreläsningar, ser vi gärna att du också bidrar med din kunskap och erfarenhet till teamet - vår individuella utveckling är vår gemensamma framgång.
Ändå inte övertygad?
Vi är ett snabbt växande bolag med mer än 5 miljoner årliga besökare på våra plattformar.
Våra produkter kommer alltid vara attraktiva - oavsett hur samhället ser ut just nu.
Du jobbar tillsammans med ett fantastiskt team mitt i centrala Göteborg och vår ambition är att du ska känna dig hemma från dag ett.
Du får ta del av AcadeMedias förmånswebb vilket innebär bland annat rabatterad träning, friskvård, utbildning och mycket mer.
Vi har tjänstepension och kollektivavtal.
Vi trivs tillsammans på kontoret, men erbjuds även distansarbete en dag i veckan.
Gillar du helg? Det gör vi också! På fredagar går vi hem lite tidigare.
Om anställningen
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Lönetyp: Fast + rörlig ersättning (utan tak)
Tjänstepension: Ja
Känner du dig redo för din nästa utmaning?
Övertyga oss genom att skicka in din ansökan till oss!
CV Personligt brev med en kort bakgrund om dig. Tre anledningar till att just du hade passat hos oss på Framtidsutveckling.
Rekryteringen sker löpande och tjänsten är placerad i närheten av Kungsportsplatsen i centrala Göteborg. Vid eventuella frågor, kontakta Per Andersson / Commercial Manager, på telefon 0735-158395.
