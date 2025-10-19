Key account manager inom ett unikt medieslag
2025-10-19
Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.
Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?
Vi söker för vår kunds räkning
Key account manager inom ett unikt medieslag
Bolaget distribuerar ett unikt medieslag inom underhållning som når ut till en bred publik genom företagsförsäljning av biljetter, presentkort, reklamlösningar, möten och events. Teamet består av drygt 22 personer och är baserade i Solna. Säljkontor finns även på flera orter i landet. Bolaget ägs av en kedja som är världsledande inom sitt medieslag.
Vi söker dig som är affärsinriktad, driven, proaktiv i ditt tänkande och vill arbeta på ett av media Sveriges mest spännande företag! Som Key Account Manager får du vara med och bygga framgångsrik försäljning genom att arbeta med att utveckla affären hos din kundlåda via såväl mediebyråer som dirketkunder. Med eget budgetansvar och kundlåda kommer du driva mediet, som är under tillväxt och är ett ständigt föränderligt område. Här sätts stor vikt vid eget ansvar att hålla sig uppdaterad och informerad om nyheter och trender på marknaden.Publiceringsdatum2025-10-19Dina arbetsuppgifter
Du ska på ett inspirerande sätt kunna presentera bolagets totala erbjudande, offerera och göra affärer i enlighet med de mandat som tilldelat. Här är det viktigt att skapa "wow-känsla" för potentiella kunder! Du ska vara noggrann och alltid on-top of business. Bearbeta kunder både via mail, telefon och personliga besök. Du ska nå utdelad budget och driva bolagets framgång.
För att lyckas i rollen behöver du
• Dokumenterad god försäljningsbakgrund inom media
• Goda kontakter med både direktkunder och de större mediebyråerna
• Kunna arbeta självgående med egna mål men även vara en viktig del av teamet
• Tänka strategiskt, ha förmåga att bygga goda relationer och kommunicera effektivt
• Vara inspirerande och ha affärssinne och en god förhandlingsförmåga.
• Tro på dig själv samtidigt som du är ödmjuk gentemot andra
Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.
Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.
Vi jobbar med branschens smartaste chefer och rekryterar de absolut bästa kandidaterna.
Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på www.talentpartner.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
