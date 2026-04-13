Key Account Manager hos Gnutti Carlo mot världsledande aktörer
Driv affärer tillsammans med ledande aktörer inom Automotive - med fokus på tunga fordon. Vill du ta ansvar för strategiska kundrelationer på en internationell marknad som just nu genomgår sin största transformation på decennier? Hos Gnutti Carlo blir du en central del av vår fortsatta expansion i Europa - samtidigt som du arbetar i en koncern med växande närvaro i Nordamerika.
Vi söker dig som vill arbeta nära både teknik och affär och som trivs i ett internationellt tempo.
Rekryteringen utförs i samatbete med Jefferson Wells, men du blir direkt anställd av Gnutti Carlo.
Gnutti Carlo - en europeisk industrikraft med global räckvidd
Gnutti Carlo Group är en global industriaktör med verksamhet i Europa och Nordamerika med omkring 4000 anställda. Gnutti Carlo Sweden med anläggning i Kungsör och Södra VI är två nyckelanläggningar inom Gnutti Carlo koncernen.
Fabriken i Kungsör fokuserar på utveckling och produktion av högprecisionskomponenter för motor- och drivlineapplikationer inom fordonsindustrin. Med avancerad tillverkning, automatiserade processer och med en hög teknisk kompetens kombinerar vi svensk ingenjörstradition med global räckvidd.
Fabriken i Södra Vi är norra Europas ledande leverantör av pressgjutna aluminiumdetaljer och omfattar hela värdekedjan - från utveckling och pressgjutning till bearbetning, montering och kvalitetskontroll - med fokus på komponenter med höga krav på precision, hållfasthet och viktoptimering.
Vi samarbetar med några av branschens mest krävande fordonstillverkare. Läs mer via www.gnutticarlo.com/en/
Hos oss får du arbeta i skärningspunkten mellan affär, innovation, kvalitet, hållbarhet och avancerad produktionsteknik.
Rollen - där affärssinne möter teknikförståelse
Som Key Account Manager ansvarar du för några av våra största och mest strategiska kundkonton inom Automotive framförallt inom tunga fordon. Du driver affärsutvecklingen framåt genom nära dialog, affärsanalys och genom att samordna interna resurser för att skapa värde för kunden.
Du får fullt ansvar för lönsamhet, avtal, förhandlingar och utveckling av kundrelationer - från första kundkontakt till färdig produkt. Rollen innebär regelbunden kontakt med kunder runt om i Europa och vissa resor till våra kunder och Gnutti-fabriker i Nordamerika.
Du är teknikansvarig för ditt segment globalt
Räkna med 60-80 resdagar/år och en optimal bostadsort kan vara runt Mälardalen alternativt i Östergötland
I Sverige är vi fyra KAM, och du samarbetar även med våra KAM-kollegor i andra länder
Du arbetar tätt tillsammans med projektledning, produktion, teknik och övriga affärsteam för att säkerställa att kundens behov möts med rätt kvalitet, kostnadsnivå och leveransprecision.
Vem vi söker
Du är affärsmässig och kommunicerar tydligt, bygger relationer med lätthet och trivs i en roll där du får kombinera analys, affärslogik och tekniskt intresse. Det är viktigt att du kan ha professionella möten både på svenska och engelska, övriga språk är meriterande.
Viktiga erfarenheter som vi prioriterar i vårt urval:
Internationella affärer - fokus Europa och Nordamerika
Tillverkningsindustrin, framförallt Automotive och tunga fordon
Tekniskt kunnande och intresse
Erfarenhet av att jobba med världsledande kunder
Kunna ha närvaro i våra fabriker i Kungsör och Södra Vi, merparten är i Kungsör
Du har lätt att skapa förtroende, du är trygg i förhandling och du gillar ansvar. Du arbetar i en internationell och modern industriverksamhet med stora utvecklingsmöjligheter. Du får en nyckelroll i vår satsning mot framtidens fordonsindustri och möjlighet att påverka både våra kundrelationer och vår affärsutveckling.Publiceringsdatum2026-04-13Kontaktperson för detta jobb
Ansök direkt via www.jeffersonwells.se.
För mer information är du välkommen att kontakta Headhunter Thomas Andersson på Jefferson Wells, 070-276 99 53.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Kungsgatan 6 (visa karta
)
736 36 KUNGSÖR Arbetsplats
Gnutti Carlo Sweden AB Kontakt
Contact
Thomas Andersson Thomas.Andersson@jeffersonwells.se +46702769953
9849392