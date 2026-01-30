Key Account Manager för Foodservice till Pågen
2026-01-30
På Pågen bakar vi med kärlek - det handlar om att ha en omsorg om råvaror och produkter, medarbetare, konsumenter och om våra gemensamma resurser.
Pågen är ett familjeföretag i femte generationen och är Sveriges ledande bageri med produkter inom förpackat färskt bröd, jäst kaffebröd, skorpor samt korv- och hamburgerbröd.
Med två bagerier där duktiga bagare bakar dag som natt och med medarbetare över hela landet, kan Pågen förse landets butiker och konsumenter samt offentliga kunder, hotell, restauranger och caféer med gott bröd varje dag.
Om rollen
Just nu letar vi efter en KAM för Storhushåll, vars primära ansvar kommer vara att utveckla Pågens affär inom foodservicekanalen.
Rollen innebär att vara kund- och avtalsansvarig inom affärsområde Storhushåll på avsatt distrikt och med fokus på offentlig sektor samt utvalda grossister och privata kunder (fryst och färskt). Du kommer att vara ansvarig för utveckling av befintliga och nya kunder genom säljbearbetning på central nivå av utvalda grossister, kostchefer/upphandlare samt med övriga privata kunder.
Du kommer att rapportera till Försäljningschef för Foodservice och arbeta i nära samarbete med teamlead för KAM Foodservice och övriga KAM:ar inom organisationen. Rollen utgår från vårt kontor i Malmö.
Rollen innebär en del resor med övernattning för att medverka på branschmässor, grossistmässor, anbudsmässor och event med "Sveriges Offentliga Kockar". Uppskattningsvis har du 4-5 resdagar per månad, något mer i mässintensiva månader.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvar för offentliga upphandlingar (följa timings, planera, besvara och följa upp)
Säkerställa Pågens position hos grossisternas anbudsgrupper och lokala grossistkontor
Ansvar för lokala grossist- och kommunmässor
Bevaka aviserade upphandlingar
Svara på anbud utifrån kommersiella grunder (lönsamhet, strategiskt)
Svara på grossistupphandling (M&S, Menigo, Svensk Cater)
Följa upp antagna anbud
Löpande analysera anbudsmarknaden, pris, sortiment, krav etc.
Vem är du?
Du har relevant högskoleutbildning eller alternativ eftergymnasial utbildning. Det är en fördel om du har en kandidatexamen som kostvetare/kostekonom eller inom ekonomi.
Du har minst tre års arbetslivserfarenhet inom FMCG försäljning av livsmedel mot B2B, offentlig sektor och hotell- och restaurangbranschen.
Om du redan har upparbetade kundrelationer-/kontakter inom den offentliga sektorn alternativt hos kommersiella kedjekunder är det en klar fördel.
För att lyckas i rollen behöver du ha god affärsförståelse inom foodservice/storhushåll, med fördel inom offentlig sektor, insikter inom lagen om offentlig upphandling (LOU), god förhandlingsvana samt vana att arbeta med ekonomi och budgetplanering.
Som person besitter du en god förmåga att sälja och att övertyga, kommunicera och hålla presentationer. Vidare behöver du vara analytisk, resultatorienterad och ha ett starkt driv att uppnå resultat. Att skapa långsiktiga relationer och att vara serviceinriktad är självklart för dig. Du har modet att våga utmana, hög integritet och inger förtroende.
Vad erbjuder vi?
På Pågen bakar vi med kärlek - och vårt uppdrag är långsiktigt. Hos oss kan du förvänta dig:
En entreprenörsdriven kultur med korta beslutsvägar och stark lokal förankring
Ett företag med positiv försäljningsutveckling i en stabil bransch, både i Sverige och internationellt
Att bli en del av ett erfaret och engagerat team med stor samlad kompetens
Rollen som KAM inom Foodservicekanalen är en rolig och aktiv roll där du får möjlighet att utveckla affären, jobba självständigt och få ett stort eget ansvar. Det kommer att finnas stora möjligheter att påverka och bygga nya strukturer.
