Key Account Manager B2B - Offentlig Upphandling & Privat Sektor
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2026-07-06
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Vill du utveckla affärer mot både offentlig och privat sektor – med tyngd i upphandling? Bli en nyckelspelare i Elon Groups satsning mot B2B. Här får du chansen att driva och utveckla stora avtal i en dynamisk miljö där utveckling, samarbete och affärsfokus står i centrum för vår gemensamma framgång.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Som Key Account Manager har du ett helhetsansvar för ett antal strategiska nyckelkunder där en betydande del av affären sker via upphandlingar enligt LOU. Samtidigt kommer du även att arbeta med och utveckla affärer inom den privata sektorn, vilket gör rollen både bred och strategisk. Du driver affären från första kontakt och anbud till långsiktiga avtal, och säkerställer att vi är en stark partner oavsett affärsform.
Vi erbjuder
Hos Elon Group får du möjlighet att påverka och utveckla. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med korta beslutsvägar, högt engagemang och stora möjligheter att göra skillnad. Du blir en del av ett kompetent team där personligt ägandeskap och affärsfokus värderas högt, kombinerat med tryggheten i ett välkänt varumärke.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett operativt och strategiskt ansvar för att driva affärer från idé till genomförande samt agera bryggan mellan kunden och Elons interna organisation.
Ansvara för och utveckla nyckelkunder inom både offentlig och privat sektor.
Driva affärer enligt LOU – från bevakning och analys till färdigt anbud.
Bygga och bibehålla långsiktiga relationer med upphandlare, beslutsfattare och inköpsfunktioner.
Aktivt arbeta med merförsäljning och utveckling även utanför upphandlade avtal (identifiera nya affärsmöjligheter).
Samverka med interna funktioner (inköp, logistik, sortiment) för att säkerställa konkurrenskraftiga erbjudanden och säkra leverans.
Följa marknadstrender, ha ett tekniskt intresse för produktportföljen och administrera avtal proaktivt.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av KAM-ansvar eller kvalificerad affärsförsäljning inom B2B.
God förståelse för LOU och offentliga upphandlingsprocesser.
Förmåga att kombinera strukturerad anbudshantering med relationsbaserad försäljning.
Stark affärsförståelse, analytisk förmåga och ett tydligt resultatfokus.
Flytande kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från branschen för vitvaror eller närliggande detaljhandel/bransch.
Erfarenhet av arbete mot fastighetsbranschen, allmännyttan eller bostadsbolag.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du en affärsorienterad och resultatinriktad person som motiveras av att skapa tillväxt. Du är självgående, tar egna initiativ och trivs med att arbeta proaktivt.
Som person är du kommunikativ, förtroendeingivande och har lätt för att samarbeta. Du har ett strategiskt förhållningssätt samtidigt som du är prestigelös, ordningsam och trivs med det operativa arbetet. Med ett positivt engagemang (optimistisk och energisk) och ett starkt eget driv bidrar du till teamets framgång.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet. Vid ansökan efterfrågas ett CV (personligt brev behövs ej). Processen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga, vilka syftar till att hitta rätt potential samt främja en rättvis och jämlik rekrytering.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "URD247". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9993973